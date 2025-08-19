Modelos, hoteles privados, lamborginis...: los encuentros secretos de una leyenda de la NBA con Putin

La estrella de la NBA Dennis Rodman no deja de sorprender. Durante los últimos años ha contado algunas historias escandalosas pero sus última revelaciones en una retransmisión en vivo con el youtuber con el youtuber N3ON podría superarlas a todas.

El miembro del Salón de la Fama afirmó que mantienen una gran relación con el líder norcoreano Kim Jong Un y aseguró que en realidad quiere venir a Estados Unidos.

"Dios mío, siempre me preguntan sobre eso. ¿Qué diablos, hombre? El tipo es genial conmigo, ¿verdad? ¿Pero sabes qué? Siempre le he dicho a todo el mundo, dije, adivina qué, si ese tipo viniera aquí a Estados Unidos, realmente quiere venir aquí, hombre. Dije genial".

Viajes y fiestas

"Fui a su palacio. Fui a su isla. Fui a su estación de esquí. Fui a todos los lugares de Corea del Norte y me organizó una fiesta con 140 personas. Oye, ese tipo es genial conmigo" confirmó.

Dennis Rodman, con el líder norcoreano Kim Jong-un. larazon Agencia AP

El excéntrico cinco veces campeón de la NBA asegura que su amistad se remonta a 2013 y que o que comenzó como un viaje de exhibición de baloncesto se convirtió "en un vínculo personal con Kim, un autoproclamado fanático de los Chicago Bulls que admiraba la dinastía de la era de Michael Jordan".

Según Rodman, cuando Jordan rechazó su invitación, él se convirtió en un invitado recurrente del líder norcoreano, visitando sus propiedades, islas privadas y estaciones de esquí, incluso viajando en sus helicópteros.

Pero lo que más ha sorprendido han sido sus revelaciones sobre sus encuentros secretos con el presidente ruso Vladimir Putin. Durante la transmisión en vivo explicó por qué Rusia sigue siendo uno de sus destinos favoritos. Al estilo clásico de Rodman, la historia rápidamente pasó de lo escandaloso a lo surrealista.

Una corte de Top models

"Conozco muy bien a Putin... Te lo aseguro, me he reunido con Putin cinco veces, tío. Ves a estas top models, modelos del demonio, ¿sabes? Tiene su propio hotel, su propio concesionario de Ferrari y Lamborghini, cosas así", relató.

"Me dijo: «Dennis, ¿quieres un Lamborghini?». Le dije: «Sí, me lo llevo». Lo tuve una semana, tío. Solo una semana. Por aquel entonces, estaba soltero" añadió.

El vídeo ha dado la vuelta al munso sumándose a la colección de historias que convierten a Rodman en una de las figuras más impredecibles de la historia del deporte. Según Rodman, sus encuentros con el presidente ruso Vladimir Putin fueron todo un espectáculo: cenas suntuosas, flotas de coches de lujo y séquitos de modelos que parecían sacados de un set de rodaje de Hollywood.

Los vínculos de Rodman con Rusia no son nuevos. En 2022, incluso consideró viajar allí para ayudar a negociar la liberación de la estrella de la WNBA Brittney Griner, quien había sido detenida por cargos de drogas. En ese momento, Rodman declaró a NBC News : «Conseguí permiso para ir a Rusia a ayudar a esa chica. Intento ir esta semana».

Aunque finalmente canceló el viaje, Griner fue liberado en un intercambio de prisioneros. Aun así, el momento subrayó lo inusuales que son sus relaciones internacionales de Rodman: pocos atletas podrían siquiera pensar en llamar conocidos a Kim Jong-un y Vladimir Putin.

La ex estrella de los Bulls, de 63 años, sigue acaparando titulares fuera de la cancha. Actualmente sale con la rapera y DJ Yella Yella, con quien se le ha relacionado desde al menos 2022. Ella comparte con frecuencia momentos de su relación en redes sociales, mostrando una faceta más personal y apegada a la realidad de "El Gusano".

Pero ya sean sus romances vertiginosos, sus conexiones políticas o sus alocadas historias de viajes, Rodman sigue afianzando su fama como uno de los personajes más pintorescos de la historia del baloncesto.