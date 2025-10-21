Eli John Ndiaye, un especialista en busca de minutos en los Hawks de Atlanta

Una lesión en el hombro izquierdo durante la preparación para el Eurobasket apartó a Eli John Ndiaye (Senegal, 2004) de su primer gran torneo con la selección, pero no abortó su llegada a la NBA. El canterano del Real Madrid no necesitó ser elegido en el «draft» para convencer a los responsables de los Hawks de Atlanta. «Es un jugador superatlético y capaz de ocupar muchas posiciones defensivamente. Aporta energía, trabajo y esfuerzo. Y su capacidad para anotar triples desde la esquina encajará bien», reflejaba el informe sobre su aportación en la Liga de Verano de la franquicia de Georgia. Ninguna sorpresa. Son las virtudes que le hicieron ganarse minutos en el Madrid.

Huele a rol de especialista para un jugador que llegó al club blanco con 13 años, se nacionalizó español por carta de naturaleza en verano de 2020 y que ha firmado un contrato «two-way», lo que supone que alternará su presencia entre los Hawks y su filial de la G-League, College Park Skyhawks. Es el mismo tipo de contrato que firmó su excompañero Usman Garuba con los Warriors en su último intento por reengancharse a la Liga estadounidense. Este tipo de contrato, que le supondrá poco más de medio millón de euros por esta temporada, implica que Ndiaye sólo podrá pasar un número máximo de 50 días con los Hawks durante la primera fase, jugar 45 partidos como máximo y no ocupa uno de los 15 puestos de la plantilla principal.

Su presencia testimonial en la pretemporada, un par de partidos, le obligará a ganarse minutos por su rendimiento en el equipo vinculado o si las lesiones asolan a la primera plantilla. Los Hawks son una de las franquicias que mejor se han reforzado este verano en una Conferencia Este muy abierta. Equipo joven, atlético, con buenos tiradores, un líder muy definido, Trae Young, y obligado a alcanzar los «playoffs».