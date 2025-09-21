Lebron James avisa de su retiro: "Está llegando"

Una de las grandes incógnitas de la NBA actual, siempre llena de rumores y especulación, es el momento en el que LeBron James colgará las zapatillas. El Rey ha confirmado que volverá a la pista para disputar la temporada 2025-26, la número 23 de su carrera profesional, pero no ha aclarado si será la última. Por primera vez en su trayectoria, afrontará un último año de contrato sin haber firmado ninguna renovación adicional, acogiendo su player option de más de 50 millones de dólares sin comprometerse a un contrato más largo. Entre confirmaciones y silencios, LeBron mantiene el misterio sobre su retirada.

El propio jugador se ha referido al tema con su habitual cautela: “La retirada está cerca. Está cerca. Pero aún no ha llegado”, declaró a Complex, palabras que rápidamente se difundieron por medios y redes sociales. Lo que sí es indiscutible es que se prepara para sumar una nueva temporada en la mejor liga del mundo, convirtiéndose en el primer jugador en alcanzar 23 años en activo. Con promedios de 24,4 puntos, 7,8 rebotes y 8,2 asistencias la pasada campaña, y distinciones como el Segundo Mejor Quinteto y la selección para el All Star, LeBron sigue demostrando su estatus de jugador generacional, aún lejos de decir adiós al baloncesto que ha definido toda su vida.

Escoltado por Luka Dončić

Entre los retos que le quedan al de Akron, el mayor será intentar conquistar su último anillo de campeón, ahora con la ventaja de contar con Luka Dončić como compañero en los Lakers. La llegada del jugador esloveno permite a LeBron no cargar en solitario con la dirección del equipo y la anotación, aunque todavía está por verse cómo estructurarán la plantilla alrededor de estas dos superestrellas para maximizar su rendimiento. Además, de lograr un nuevo título, LeBron se metería en el Top 10 histórico de la NBA por número de campeonatos, igualando a leyendas de la propia franquicia púrpura como Magic Johnson con cinco anillos, reforzando aún más su legado como uno de los más grandes de todos los tiempos.

Aunque LeBron decida retirarse tras la próxima temporada, el debate sobre si es el número uno en la historia de la NBA continuará abierto. Para muchos aficionados y expertos, Michael Jordan continúa siendo la referencia por sus seis títulos con los Chicago Bulls y su impacto en la liga y la cultura del baloncesto. LeBron, por su parte, ha construido un legado igualmente impresionante, conquistando dos anillos con Miami Heat, uno con Cleveland Cavaliers y uno con Los Angeles Lakers, demostrando su capacidad de liderar equipos diferentes hacia la gloria y dejando una huella imborrable en cada franquicia que ha tocado.