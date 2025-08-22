¿A qué hora se juega el Alemania - España de preparación para el Eurobasket? Horario y dónde ver online TV y gratis

Cinco amistosos, cuatro derrotas (Portugal, dos ante Francia y Alemania) y varias puntualizaciones. España está creciendo. Otra cosa es que esa evolución le sirva para pelear con los mejores en el Eurobasket. El primer duelo ante Alemania tuvo buenos minutos en ambos lados de la pista, pero es necesario que coincidan más. Además es que Álex Mumbrú tiene en sus manos un arsenal considerable. España fue por delante el primer cuarto y el resto de partido supo ir a remolque y no desengancharse. Remó hasta forzar la prórroga y rozó la victoria en el tiempo extra con un tiro de Darío Brizuela que no tuvo premio. Pagó un bajo porcentaje en el tiro de tres (12/39) y no dejó de competir hasta el final ante un equipo que huele a podio en el Eurobasket.

Para el partido del sábado 23 de nuevo ante Alemania en Colonia (19:00, La 2), la selección ya estará con los doce elegidos por Scariolo para el Eurobasket: Sergio de Larrea, Mario Saint-Supéry, Darío Brizuela, Xabi López-Arostegui, Santi Yusta, Josep Puerto, Joel Parra, Juancho Hernangómez, Willy Hernangómez, Jaime Pradilla, Santi Aldama y Yankuba Sima. La baja de Alberto Díaz, una pieza vital en los planes del seleccionador, no dejaba muchas opciones.

«No se ha podido, no llegaba al cien por cien, es una realidad, el servicio médico lo ha hecho todo, la Federación también, Sergio Scariolo me ha dado todo, me ha esperado y apoyado día a día y me ha tentado pero creo que lo más honesto es que vaya un compañero que esté al cien por cien», comentó el propio Alberto Díaz en el Movistar Arena.

El partido en Colonia servirá para eso que define el seleccionador como «seguir construyendo nuestra competitividad». La derrota ante Alemania (105-106) ha reforzado las convicciones del grupo sobre que el trabajo va en la buena dirección. El equipo no se descompuso en ningún momento, superó una de sus habituales crisis anotadoras, supo resistir por detrás en el marcador y se quedó al borde de la remontada gracias a su competitividad en el último segundo. Santi Aldama dejó detalles de que sus problemas físicos están superados. Igual que Brizuela. Willy estuvo notable y Scariolo lo resume con que «el equipo está en el mejor punto posible considerando todo lo que nos ha pasado». El seleccionador presume de su equipo a seis días del estreno en el campeonato: «España tiene un plus cuantificable como X% que añade a la suma de los valores individuales un valor de equipo por su cohesión, por su competitividad, por su conocimiento del juego y por factores colectivos que son intangibles»..