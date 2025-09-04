¿En qué posición y con qué resultados podría España meterse en octavos del Eurobasket?

España afronta la última jornada del Eurobasket 2025 contra las cuerdas y con todas las opciones abiertas. El equipo dirigido por Sergio Scariolo se mide a Grecia con el objetivo de certificar su clasificación a los octavos de final, aunque la situación dependerá en gran parte del duelo previo entre Bosnia y Georgia. El choque que enfrenta a los de 'Toko' Shengelia contra los de Jusuf Nurkic, que se disputa a las 14:00 horas, marcará el escenario con el que la selección española salte a la pista horas después.

Si Georgia derrota a Bosnia, España estará matemáticamente clasificada antes de jugar. En ese caso, solo quedaría por definir su posición: una victoria frente a Grecia (por 27 puntos o más) les daría el tercer puesto en un triple empate con los helenos y los georgianos, mientras que una derrota los dejaría cuartos, con el riesgo añadido de cruzarse con el campeón del Grupo D.

El escenario más exigente llegaría si Bosnia vence a Georgia. Entonces, los de Scariolo estarían obligados a ganar para no quedar eliminados. En caso de triunfo, acabarían segundos en un triple empate con Grecia y Bosnia. De esta forma, España podría terminar la fase de grupos en cuatro posiciones distintas: segunda, tercera, cuarta… o incluso fuera del torneo.

El rival será la Grecia de Giannis Antetokounmpo, que ha dosificado esfuerzos durante la fase de grupos y solo disputó dos de los cuatro partidos posibles. Aun así, dejó actuaciones dominantes: 31 puntos y 7 rebotes ante Italia, y 27 puntos con 8 rebotes frente a Georgia. Con todo en juego, la presencia del astro de los Milwaukee Bucks añade un desafío extra a una España que depende de sí misma, pero que deberá jugar con la calculadora en la mano.