¿En qué posición y con qué resultados podría España meterse en octavos del Eurobasket?

El duelo Bosnia-Georgia marcará el camino de la selección de Scariolo, que aún puede ser segunda, tercera, cuarta… o quedar fuera si no vence a Grecia y a Antetokounmpo

Spain's Santi Aldama reacts after his team's loss to Italy during the Eurobasket, European Basketball Championship Group C match between Spain and Italy at Spyros Kyprianou Arena, in Limassol, Cyprus, Tuesday, Sept. 2, 2025. (AP Photo/Chara Savvidou)
La selección española de baloncesto, liderada por Santi Aldama, se prepara para su decisivo partido ante Grecia en la última jornada del Eurobasket 2025, clave para definir su posición en octavos de final.ASSOCIATED PRESSAgencia AP
España afronta la última jornada del Eurobasket 2025 contra las cuerdas y con todas las opciones abiertas. El equipo dirigido por Sergio Scariolo se mide a Grecia con el objetivo de certificar su clasificación a los octavos de final, aunque la situación dependerá en gran parte del duelo previo entre Bosnia y Georgia. El choque que enfrenta a los de 'Toko' Shengelia contra los de Jusuf Nurkic, que se disputa a las 14:00 horas, marcará el escenario con el que la selección española salte a la pista horas después.

Si Georgia derrota a Bosnia, España estará matemáticamente clasificada antes de jugar. En ese caso, solo quedaría por definir su posición: una victoria frente a Grecia (por 27 puntos o más) les daría el tercer puesto en un triple empate con los helenos y los georgianos, mientras que una derrota los dejaría cuartos, con el riesgo añadido de cruzarse con el campeón del Grupo D.

El escenario más exigente llegaría si Bosnia vence a Georgia. Entonces, los de Scariolo estarían obligados a ganar para no quedar eliminados. En caso de triunfo, acabarían segundos en un triple empate con Grecia y Bosnia. De esta forma, España podría terminar la fase de grupos en cuatro posiciones distintas: segunda, tercera, cuarta… o incluso fuera del torneo.

El rival será la Grecia de Giannis Antetokounmpo, que ha dosificado esfuerzos durante la fase de grupos y solo disputó dos de los cuatro partidos posibles. Aun así, dejó actuaciones dominantes: 31 puntos y 7 rebotes ante Italia, y 27 puntos con 8 rebotes frente a Georgia. Con todo en juego, la presencia del astro de los Milwaukee Bucks añade un desafío extra a una España que depende de sí misma, pero que deberá jugar con la calculadora en la mano.

