Real Madrid - Panathinaikos: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de la Euroliga

El Movistar Arena será escenario este jueves, 13 de noviembre, de un auténtico duelo de gigantes entre el Real Madrid y el Panathinaikos, correspondiente a la undécima jornada de la fase regular de la Euroliga. El equipo de Sergio Scariolo, tras sufrir una dolorosa derrota frente al Valencia Basket, busca proteger su invicto como local y reponerse anímicamente ante un Panathinaikos que llega reforzado por su fichaje estelar más reciente, Kenneth Faried. Los griegos, con una plantilla llena de talento, pero con resultados recientes irregulares en Europa, aspiran a consolidar su candidatura a los puestos de privilegio.

El Real Madrid aterriza en este compromiso con la necesidad de una reacción inmediata. Su última presentación fue una derrota contundente por 89-76 ante Valencia Basket, en un partido en el que solo Trey Lyles mantuvo el nivel ofensivo esperado (23 puntos, 9 rebotes), secundado por destellos de Campazzo, Maledon y Hezonja. En la Euroliga, los blancos suman cinco victorias y cinco derrotas, ocupando la zona media de los playoff, aunque su fortaleza en el Movistar Arena sigue siendo su mayor garantía esta campaña.

En cuanto al Panathinaikos, el conjunto dirigido por Ergin Ataman viene de una trabajada victoria a domicilio ante el Paris Basketball (95-101), impulsado por la notable actuación colectiva y, especialmente, por la irrupción de Kenneth Faried, quien debutó firmando un gran partido y apunta a ser el nuevo referente interior del equipo. El balance en Euroliga es positivo, con seis victorias y cuatro derrotas, situándose a puertas de los seis primeros y apuntando al alza tras algunos tropiezos inesperados frente a rivales como el Barça, Virtus y Estrella Roja.

El momento de Juancho Hernangómez

El internacional que en varios veranos ha sido relacionado con Real Madrid, se ha consolidado en el Panathinaikos y vive una de sus etapas más relevantes en la Euroliga. Aunque el español no siempre acapara titulares, se ha erigido como pieza sólida en el esquema de Ataman, rondando frecuentemente los 30 minutos de juego en los partidos decisivos. Si bien todos los focos recientes apuntan al fichaje de Kenneth Faried y el liderazgo de Kendrick Nunn, Hernangómez continúa siendo determinante en ambos costados de la pista, y ya ha dejado actuaciones sobresalientes, como los 27 puntos y 8 rebotes ante el Barça y el doble-doble ante el Baskonia (15+10).

Horario y dónde ver online TV el Real Madrid - Panathinaikos, Euroliga 2025/26

El partido comenzará a las 20:45 horas (hora peninsular española) y será televisado por Movistar Plus+ en los canales M+ Vamos (8 y 53), M+ #Vamos Bar (304) y Movistar+ Lite. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro, incluyendo previa, narración en directo y declaraciones posteriores en la web de LA RAZÓN (www.larazon.es).