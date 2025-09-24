Tavares y el aviso del campeón en la presentación de la Liga Endesa

Antonio Martín, presidente de la ACB, tuvo una jornada intensa. En sesión matinal acudió al estreno de Chus Mateo como nuevo seleccionador nacional y en la sesión vespertina tocaba presentación de la Liga Endesa en la sede de la compañía energética. La competición comienza el próximo fin de semana con la disputa de la Supercopa Endesa en el Martín Carpena de Málaga. El primer fin de semana de octubre arrancará la ACB y en Madrid se citó una legión de estrellas de la competición: Willy Hernangómez (Barcelona), Rodions Kurucs (Baskonia), Juan Fernández (Bàsquet Girona), Dani Pérez (BAXI Manresa), Santi Yusta (Casademont Zaragoza), Iván Aurrecoechea (Covirán Granada), Andrew Albiçy (Dreamland Gran Canaria), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Ricky Rubio (Joventut Badalona), Marcelinho Huertas y sus 42 años (La Laguna Tenerife), Stan Okoye (MoraBanc Andorra), Edy Tavares (Real Madrid), Francis Alonso (Río Breogán), Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos), Melwin Pantzar (Surne Bilbao Basket) y Jean Montero (Valencia Basket).

El regreso de Ricky fue el centro de atención. El base, con 34 años, vuelve a la Penya, el lugar en el que empezó todo. «Estoy con ilusión y quiero disfrutar el baloncesto más allá de la temporada. Los planes siempre se han ido haciendo, pero sin disfrutarlos. Y ahora mismo estoy en un proyecto crucial, no cierro nunca ninguna puerta. Hay que vivir día a día y ver cómo evoluciona todo».

Ricky confesó que se ha sentido «bien» en su regreso, aunque «un poco raro al principio», ya que había que cambiar «dinámicas y cositas que tenía dentro». Su reaparición en partido oficial será el 5 de octubre en Granada, la misma ciudad en la que debutó hace 20 años.

Muchos de los focos apuntaron también a Willy Hernangómez después de una floja temporada con el Barça en su segundo curso de azulgrana y un decepcionante Eurobasket con España. «Empezamos de cero con jugadores nuevos, pero que tienen experiencia y con un margen de mejora enorme. Es un año en el que nos merecemos que las cosas vayan bien, pero no vamos a dar las cosas por hechas sino que lo vamos a trabajar y sobre todo intentar dar alegrías a la afición después de estos dos años», subrayó el pívot. «Es mi tercer año de vuelta en España después de estar siete en la NBA y simplemente pensaba que la adaptación iba a ser más fácil, pero cuesta mucho porque cada uno tiene sus tiempos y sus caminos. Realmente ahora me encuentro bastante preparado para esto, para poder sobre todo disfrutar y aportar a mi equipo y a mi club. Y eso es lo que quiero hacer, disfrutar y dejarme la piel en cada partido, en cada entrenamiento. Y ojalá que el resultado tenga esa pizca de suerte y acompañe».

El campeón, el Madrid, estuvo representado por Tavares que lanzó un aviso al resto: «Tenemos un equipo muy bueno, hemos fichado muy bien y con un entrenador que sabe cómo ganar».