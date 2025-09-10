Trey Lyles completa el Madrid de Scariolo... de momento

El arsenal del Real Madrid de Sergio Scariolo sigue creciendo. El club ha hecho oficial el acuerdo con el estadounidense Trey Lyles para la próxima temporada. Se trata de un ala-pívot de 2,08 y 29 años procedente de los Kings de Sacramento y que ha disputado 662 partidos en la NBA. Es la sexta incorporación del equipo blanco para la próxima temporada.

Lyles no ha sido en Estados Unidos el jugador que prometía cuando salió de la Universidad de Kentucky y alcanzó el número doce del "draft" de 2015. Los Jazz apostaron los Jazz por él y se pasó un par de temporadas en Utah sin llegar a explotar. Luego recaló en Denver Nuggets (2017-2019), San Antonio Spurs (2019-2021), Detroit Pistons (2021-2022) y Sacramento Kings (2022-2025). Ha sido precisamente en la franquicia de la capital del estado de California donde alcanzó su mejor nivel. Llegó mediada la temporada 2021-2022 y anotó algo más de diez puntos en 22 minutos por partido con porcentajes de tiro notables (rozó el 50 en tiros de campo, cerca del 40 en triples y por encima del 80 en tiros libres). Después de terminar su contrato con los Kings se encontraba sin equipo y la opción del Real Madrid le ha llevado a renunciar a la NBA.

Se trata de un jugador habitual en los equipos de Scariolo. Un ala-pívot grande que puede jugar abierto y con buen tiro exterior. En la NBA le faltaba físico para jugar por dentro y velocidad para hacerlo por fuera, pero en Europa puede ser un jugador importante. Su paso en el baloncesto FIBA con Canadá en los pasados Juegos Olímpicos fue intrascendente. En un equipo de mucho nivel, Jordi Fernández no apostó por él y apenas disputó 10 minutos por partido en París.

Su llegada es la sexta contratación del Madrid para la próxima temporada. Lyles se suma a Theo Maledon, David Kramer, Gabriele Procida, Chuma Okeke e Izan Almansa. La llegada de Lyles refuerza aún más un juego interior en el que Scariolo tiene de todo. Ahora queda por ver si la plantilla de quince jugadores suma un elemento más. La opción Jordan Loyd (32 años y 1,93) es una posibilidad, pero la operación no es sencilla. El Madrid debería pagar su salida del Mónaco y pelear con el Valencia Basket, que es quien tiene sus derechos en la Liga Endesa. Loyd coincidió con Scariolo en los Raptors que fueron campeones de la NBA con Marc Gasol e Ibaka. Era un jugador residual en la rotación. En Europa su mejor momento lo ha vivido precisamente en el actual Eurobasket donde ha sido el mejor jugador de Polonia, que cayó en cuartos ante Turquía, y uno de los máximos anotadores del torneo.