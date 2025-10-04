Valencia Basket, entre "Larry" y el Roig Arena

En Valladolid, en su ciudad, es Sergio. En Valencia y con la selección, Larry. Sergio De Larrea (4-12-2005, Valladolid) es la gran sensación de la temporada que comienza hoy en la Liga Endesa. Llamó la atención en el pasado Eurobasket y todas las expectativas las confirmó a lo grande hace menos de una semana en la Supercopa. Fue el MVP del torneo y el encargado de ejecutar al Real Madrid en la final. Su sensación de control de la situación en el último cuarto recordó a otros grandes que han pasado por la ACB. Ya lo dijo Scariolo tras la derrota. "Si tenía que ser alguien el que nos matara, me alegro que haya sido él. Ha sido un verano significativo para mí entrenándole y para él creciendo. Nos acordamos de las dos primeras semanas con la selección y el partido que ha hecho hoy…", dejó caer el exseleccionador y entrenador del Real Madrid.

Su trayectoria es atípica. Pese a entrar en la órbita de la Federación Española de Baloncesto con 12 años, hasta los 15 jugó en el Colegio San Agustín de la capital pucelana con los que eran sus amigos de clase. "Con el balón de fútbol era muy torpe y como mis padres han jugado al baloncesto acabe ahí. Era un caso raro. Era el más alto del equipo, pero jugaba de todo", confiesa. En cadete aquel equipo había tocado techo así que tocó elegir y el destino fue el Valencia Basket. En La Alquería no ha dejado de crecer como han confirmado sus veranos con la selección. Fue plata Mundial con la sub'17 en 2022 y el año siguiente, campeón del mundo sub'19 en un equipo en el que era el único menor de edad. En el verano de 2024 fue llamado por primera vez por la selección absoluta -su primer recuerdo con España fue una foto con Mirotic que se hizo en Valladolid- y este año el Eurobasket ha sido su primera gran competición internacional. Además de aprender a jugar a la pocha, su crecimiento en unas semanas va mucho más allá de sus 5,5 puntos y 4,4 asistencias en el torneo. "Fue una buena oportunidad para crecer", apunta.

La apuesta del Valencia Basket le llevó a renunciar a un camino por el que han apostado varios compañeros de su generación, la Liga Universitaria estadounidense. Ofertas ha tenido, pero "el dinero no es lo importante, lo importante es la formación. No pienso que estoy perdiendo no sé cuánto dinero cuando renuncio a ir a Estados Unidos", ha declarado. Además de formarse en la pista también lo hace fuera. "Me gusta estudiar y mi familia dice que tengo la cabeza bien amueblada", apunta. Comenzó con Ingeniería Biomédica de forma presencial, pero era un reto excesivo. Lo ha cambiado por Ingeniería de Organización Industrial "on line" sacando tiempo de donde otros no lo encuentran. Y además, como comentó su compañero Jaime Pradilla en LA RAZÓN, "se le da muy bien cocinar".

Lo de la Supercopa es el impulso definitivo, aunque él tras la final declarase que "no terminó de creérmelo. Sé el papel que tengo que jugar en el equipo y que el equipo cree en mi, pero tengo que seguir aprendiendo". Una figura clave es Pedro Martínez, técnico "taronja". "Siempre está pendiente de mi y protegiéndome del ruido exterior para que no me afecte", asegura.

Al título conquistado el pasado fin de semana en el Martín Carpena y a la presencia de De Larrea en el equipo, el Valencia Basket suma el imponente Roig Arena. Son más de 15.000 los abonados a un club que este año ha regresado a la Euroliga. Y aunque una web especializada haya publicado un ranking en el que sitúa al equipo en el penúltimo lugar de la competición, la sensación tanto en la Liga Endesa como en Europa es que en Valencia este año hay un candidato a todo. Y su referente, Larry sólo tiene 19 años.