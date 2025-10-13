El Valencia Basket no venderá entradas frente al Hapoel Tel Aviv

El Valencia Basket tiene decidido que no venderá entradas al público en general para el encuentro de la Euroliga que este miércoles le debe enfrentar al Hapoel Tel Aviv israelí en el Roig Arena en la Euroliga, según pudo saber EFE por fuentes de la entidad.

La entidad estudia, además, otras posibles medidas y, aunque promocionó el partido hace unos días entre sus abonados, no está descartado aún que el encuentro se dispute finalmente a puerta cerrada y, por tanto, sin aficionados en las gradas.

El La Laguna Tenerife, que recibirá este martes en la Basketball Champions League ante el Bnei Herzliya, y el BAXI Manresa, que jugará en casa el miércoles ante el Hapoel Jerusalén en la Eurocopa, comunicaron el domingo que disputarán sus partidos a puerta cerrada.

Las protestas que hubo el pasado mes de septiembre en La Vuelta por la presencia de un equipo israelí como reacción a las acciones de este país en Palestina llevaron a los clubes españoles a plantearse cómo disputar sus encuentros contra los equipos israelíes esta campaña.

En el caso de València, varias organizaciones han convocado protestas frente al Roig Arena para la misma tarde del encuentro para protestar contra lo que entienden es el "genocidio" de Israel en Palestina y para pedir la expulsión de los equipos de este país de las competiciones europeas para tratar de reconducir sus acciones.

Además, en su comunicado estas organizaciones pidieron al Valencia la suspensión del encuentro, aunque según las normas de la Euroliga solo el consejero delegado de la competición, que es una entidad privada puede hacerlo. El Valencia Basket está desde hace semanas en contacto con la Delegación del Gobierno y asegura que para tomar la decisión final de cómo se disputa el encuentro, algo que espera anunciar en horas, primará "la seguridad".