El Barça inicia la venta del pase de temporada en Montjuïc mientras continúa la espera por el Camp Nou

El FC Barcelona ha puesto en marcha la venta del nuevo pase de temporada para los partidos que el equipo disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Con esta iniciativa, el club busca mantener el compromiso de sus socios y aficionados mientras continúan las obras de remodelación del Spotify Camp Nou, que avanzan hacia su fase final.

La campaña, anunciada oficialmente por la entidad azulgrana, permite a los socios renovar su fidelidad en un contexto de transición. El Barça pretende garantizar un ambiente de apoyo constante en Montjuïc, pese a las dificultades logísticas y a la reducción del aforo respecto al estadio habitual. Los abonados que adquieran el pase disfrutarán de ventajas exclusivas, prioridad en la compra de entradas y facilidades de acceso para los encuentros del primer equipo.

Desde el club, se insiste en que esta medida es fundamental para sostener la conexión emocional con la afición. “Queremos que nuestros socios sigan formando parte activa del proyecto, aunque estemos lejos de casa”, señalan fuentes internas. El objetivo es mantener vivo el espíritu culé mientras se aguarda con expectación el regreso al renovado Camp Nou, cuya reapertura está prevista para la temporada 2026/27 si se cumplen los plazos de construcción.

El Estadio Olímpico, que ha sido el hogar temporal del equipo desde mediados de 2023, ha acogido numerosos partidos de Liga y competiciones europeas. Aunque su ubicación y capacidad han supuesto un desafío para la asistencia, la directiva considera que la experiencia ha servido para fortalecer la resiliencia del club y la lealtad de su masa social.

En paralelo, las obras del Spotify Camp Nou avanzan a buen ritmo. La nueva infraestructura promete convertirse en uno de los estadios más modernos de Europa, con mejoras tecnológicas, sostenibilidad energética y una experiencia de aficionado completamente renovada.

Con el lanzamiento del pase de temporada, el Barça busca no solo asegurar la presencia de sus seguidores en Montjuïc, sino también mantener la estabilidad económica y deportiva del club en un periodo crucial. Mientras tanto, la ilusión por regresar al templo azulgrana sigue creciendo día a día entre los culés.