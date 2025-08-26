El Barça muestra preocupación por la inspección del Camp Nou

El FC Barcelona ha mostrado su preocupación ante la inspección programada para este martes en el Camp Nou. Según fuentes cercanas al club, la entidad no es optimista sobre el resultado de la revisión.

Fuentes cercanas a la directiva aseguran que el club percibe que el Ayuntamiento está imponiendo una serie de obstáculos que dificultan el avance del proceso. Esta situación genera incertidumbre sobre los plazos y la viabilidad de algunos proyectos en curso en el estadio. El Chiringuito destaca que desde el club no se muestran optimistas.

La inspección, que forma parte de los controles habituales para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo, ha generado tensión entre el club y las autoridades locales. El Barça confía en que se puedan resolver las dificultades, pero reconoce que el camino no será sencillo.

El Camp Nou, uno de los estadios más emblemáticos del mundo, continúa siendo un punto estratégico para el club tanto en términos deportivos como económicos. La relación con el Ayuntamiento será clave para definir los próximos pasos y asegurar que el estadio cumpla con todas las normativas vigentes.