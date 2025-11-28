¡Bombazo de la UFC! Paddy Pimblett y Justin Gaethje pelearán por el cinturón interino a la espera de Ilia Topuria

Muchos meses han pasado desde que Ilia Topuria se convirtió en campeón del peso ligero. Desde entonces, todo el mundo quería saber cuál sería la siguiente piedra en el camino del hispano-georgiano. Su récord de imbatibilidad y el cinturón hacían que toda una división entera quisiera medirse a él.

Sin embargo, el secretismo y el silencio han imperado en todo este tiempo. Ni la UFC ni Ilia Topuria han querido dar un paso en falso, y lo único que se supo con certeza es que la compañía tenía la intención de colocarle en la cartelera estelar del 24 de enero de 2026, esa que dará comienzo al acuerdo con Paramount.

Pero no será así. Después de varias semanas en las que las especulaciones han rondado entorno al hispano-georgiano, la UFC ha despejado todas las dudas que existían sobre el peso ligero. Ayer se descubría que Ilia Topuria no pelearía en enero de 2026, y más tarde salió él mismo en redes para confirmarlo.

"No pelearé en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible. No quiero retrasar la división. La UFC organizará los enfrentamientos necesarios, y en cuanto se resuelva el asunto, les informaré que estoy listo para mi regreso", declaraba vía X.

Tras conocerse esta información, la UFC publicó en sus redes que estaba preparando un anuncio para esta pasada madrugada. Un anuncio que ha servido para despejar la división del peso ligero, que ahora ya conoce todo lo que está por venir en los próximos meses.

La bomba de la UFC: Justin Gaethje vs Paddy Pimblett por el título interino

Ilia Topuria no defenderá el cinturón en enero, pero la categoría seguirá su curso. Para no estancar las 155 libras, la UFC ha programado el combate de Paddy Pimblett y Justin Gaethje, dos de los nombres que sonaban para pelear contra el hispano-georgiano.

Además, la pelea no será por ver quien avanza en los rankings. Por medio estará el título interino, que otorgará al ganador la oportunidad de ser el siguiente contendiente. Esto implica que uno de los luchadores será el siguiente retador de 'El Matador' de cara a los próximos meses.

La UFC 'omite' a Arman Tsarukyan

No obstante, dentro de esta historia hay un principal damnificado. Y es que Arman Tsarukyan no tendrá la oportunidad de pelear por el cinturón en un corto plazo. El armenio venció la semana pasada a Dan Hooker, lo que le ratificaba como número uno del ranking del peso ligero.

A pesar de su victoria, Arman no entra dentro de los planes de la UFC, que ha dejado a un lado al luchador. El inglés y el estadounidense se jugarán la oportunidad de enfrentar a Ilia Topuria, por lo que Arman Tsarukyan será un mero espectador.

La vuelta de Ilia Topuria es un misterio

Con todo confirmado, tan solo falta saber la fecha de regreso de 'El Matador'. Y es que Ilia Topuria no está pasando por su mejor momento en su vida personal, lo que le ha obligado a retrasar su vuelta a la jaula de la UFC.

La fecha a la que apuntan muchos es primavera, aunque también podría darse a inicios del verano. Todo en medio de saber si la compañía le da la oportunidad a Ilia Topuria de estar presente en la Casa Blanca.