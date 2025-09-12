Borja Iglesias se pronuncia sobre las manifestaciones en La Vuelta España

El delantero del Celta de Vigo, Borja Iglesias, ha expresado su sorpresa ante la atención mediática que han recibido las protestas en La Vuelta a España, en comparación con la situación en Gaza. En rueda de prensa, Iglesias afirmó: “Me sorprende que le demos más importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio, por ejemplo. Es algo que no termino de entender mucho”.

El futbolista de Santiago de Compostela destacó que el ataque de Israel a Palestina está "muy presente" en la vida de todos y que, en ocasiones, es necesario "pararse y reclamar lo que es obligatorio: los derechos humanos, el respeto".

Las manifestaciones propalestinas en La Vuelta han provocado altercados que han obligado a la organización a modificar el recorrido de las etapas y aumentar la seguridad. Iglesias defendió el derecho de los manifestantes a expresar su descontento, señalando que "cualquier situación es buena para intentar hacer de esto algo mejor". Estas declaraciones han generado un debate sobre la relación entre el deporte y los derechos humanos, y la responsabilidad de los deportistas en abordar cuestiones sociales.

El futbolista también expresó su preocupación por la falta de conciencia sobre la gravedad de la situación en Gaza. "Somos muy conscientes de la situación que estamos viviendo", comentó Iglesias, enfatizando la importancia de reconocer y abordar las injusticias en el mundo. Su postura ha sido respaldada por diversos sectores que consideran que el deporte no debe desvincularse de los problemas sociales y políticos actuales.