Borja Iglesias se sincera: “Ojalá utilicemos más el fútbol para cambiar la sociedad”

En los últimos tiempos, Borja Iglesias se ha convertido en una de las voces más reivindicativas en cuanto a luchas sociales dentro del mundo del fútbol se refiere. El delantero del Celta ha construído a su alrededor un aura de fuerte personalidad y valentía ante cuestiones prácticamente inéditas en la palestra deportiva. Últimamente ha estado en el foco por dar su opinión sobre el conflicto palestino, pero sus apariciones llevan siendo recurrentes durante años.

En este contexto, el Panda ha concedido una entrevista para el reciente proyecto de Nós Televisión O Vagón, un podcast grabado en el vagón de un tren y que está presentado por el periodista Luís Pardo.

En este primer episodio, entrevistador y futbolista han tratado diversos temas poco comunes en el debate público, como el machismo o las opiniones políticas, generalmente mal acogidas entre el público futbolístico.

Una entrevista a corazón abierto

De hecho, fue el Panda el que abrió el melón de un tema tan tabú como la homosexualidad en el fútbol, confesando que “desde niño, cuando entras en una cantera de élite, parece que si eres homosexual no vas a poder ser jugador de fútbol”, ya que estas academias, declara, “condicionan conductas”.

Tampoco quiso dejar de lado el reciente acoso que ha tenido que soportar por redes al posicionarse en el conflicto en Oriente Próximo. Ante esta cuestión se ha mostrado bastante sensato diciendo que “decir que los futbolistas no podemos hablar de política es también politizar” y ha reivindicado que “ojalá usemos más el fútbol para mejorar la sociedad”.

Un Borja Iglesias que ha iniciado la temporada muy en forma con 6 dianas, lo que le ha servido para ganarse un puesto en la tan exigente lista de convocados de Luis de la Fuente para la clasificación del Mundial del próximo verano.