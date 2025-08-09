Bouzán y Llera se imponen en el 87º Descenso del Río Sella

La pareja formada por los asturianos Walter Bouzán y Alberto Llera se impuso este sábado en la 87ª edición del Descenso Internacional del Río Sella, una prueba en la que tomaron la salida unas 900 embarcaciones con 1.300 palistas de 25 países y que estuvo condicionada por el escaso caudal del río y la marea baja. Bouzán y Llera son los primeros riosellanos en ganar el Descenso del Sella en los últimos 29 años y lo hicieron en un apretado esprint en el que lograron imponerse por un segundo a los húngaros Boros y Erdély (01:10:02), y a los también asturianos Javier López y Pedro Vázquez (01:10:03).

Aunque en la salida junto al puente de Arriondas, su K-2 perdió algunos segundos al caérsele la pala a Bouzán, los riosellanos lograron conectar a los pocos minutos con la cabeza de la carrera, que durante prácticamente todo el descenso lideraron los también Javier López y Pedro Vázquez.

En los últimos metros, y tras casi una hora y diez minutos de recorrido, los riosellanos se hicieron con la victoria por unos centímetros.

El pistoletazo de la multitudinaria salida se dio tras el pregón pronunciado por la regatista olímpica Theresa Zabell, la única mujer en la historia del deporte español con dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos, y de que sonara el himno de Asturias.

Las gallegas Tania Fernández y Tania Álvarez, volvieron a repetir victoria en el Sella, tras la de hace dos años y tras el segundo puesto que lograron en la pasada edición. Completaron el podio Amaia Osaba y Llara Tuset, que fueron segundas, e Irati Osa y Arantza Toledo. En K-1, la victoria fue para el Abel García, de la Cultural riosellana, por delante del argentino Julián Salinas, que había salido segundo.