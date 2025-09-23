El "Bribón", con el Rey Juan Carlos, defiende el título mundial de 6 Metros en Nueva York

El "Bribón", del Real Club Náutico de Sanxenxo (Pontevedra) y patroneado por el Rey Juan Carlos I, afronta desde hoy el Campeonato del Mundo de 6 Metros, que se celebra en Nueva York (Estados Unidos) y donde tratará de defender el título mundial conquistado en 2023 en la isla de Wight (Reino Unido), todo en una competición que contará con otro representante español, el "Titia" de Mauricio Sánchez-Bella.

En la regata oficial de entrenamiento, disputada esta madrugada, la embarcación del Rey Emérito, tricampeona de la competición, se impuso con autoridad, logrando un primer puesto por delante de dos de los favoritos locales, el "Sprig" y el "Jill". Mientras, el "Titia" finalizó en cuarta posición.

El presidente del RCNS, Pedro Campos, ofreció sus sensaciones tras esa primera toma de contacto. "Aunque no es significativo el resultado porque la regata de entreno no tiene ningún valor real, sí nos sirve de referencia para pensar que podemos luchar por estar en el podio", manifestó.

El campeonato se celebra en Oyster Bay hasta el viernes 26 de septiembre, con la participación de 29 equipos procedentes de nueve países, que competirán desde las instalaciones del histórico Seawanhaka Corinthian Yacht Club (SCYC).