El brutal inicio de Pedrerol en "El Chiringuito": "El Barça habla más con el corazón que con la cabeza"

Las obras de remodelación del Camp Nou atraviesan un nuevo contratiempo. Los plazos iniciales, que apuntaban a que el estadio estaría listo antes de lo previsto, han vuelto a dilatarse y la incertidumbre rodea el regreso del Barça a su casa. El proyecto, que debía ser un símbolo de modernidad y estabilidad, se ha convertido en una fuente constante de debate.

En medio de esta situación, Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito, salió en defensa de Joan Laporta y de la actual directiva azulgrana. Aseguró que no se trata de mala fe ni de un intento deliberado de engañar a los aficionados, sino de un problema de gestión comunicativa. “Los directivos del Barça no quieren mentir, pero fallan en cómo cuentan las cosas”, señaló.

Pedrerol insistió en que el club actúa más con el corazón que con la cabeza, lo que genera mensajes poco claros y expectativas que luego no se cumplen. Para él, ese exceso de pasión en la comunicación acaba siendo un error que erosiona la confianza de los socios y la opinión pública.

El retraso de las obras supone un duro golpe tanto para la imagen institucional del Barcelona como para sus planes económicos. Mientras el equipo juega en Montjuïc, los ingresos por taquilla y la presión de los socios impacientes hacen que cada día de demora pese más.

El Camp Nou debía convertirse en un símbolo de la nueva era Laporta, pero por ahora el proyecto está más asociado a dudas y promesas incumplidas que a avances visibles. La obra sigue su curso, sí, pero el gran desafío del club no es solo acabar el estadio, sino recuperar la credibilidad perdida con una comunicación más realista y transparente.