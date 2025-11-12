De campeón de la Premier a trabajar como albañil: la increíble historia de Danny Drinkwater

El mundo del futbol suele mantener ligados al deporte a los profesionales que han vivido de ello. Y es que los futbolistas, una vez optan por la retirada, tienden a adquirir un rol diferente pero siempre relacionado con el futbol profesional.

Como entrenadores, como directivos o como representantes de un club, los exfutbolistas mantienen esa relación con el deporte que les dio todo. Sin embargo, la vida puede dar muchas vueltas y, en algunos casos, cambiar por completo.

Es el caso de un futbolista profesional, que una vez colgó las botas, paso a dedicarse a algo totalmente ajeno al fútbol. Campeón de la Premier League e internacional con la selección de Inglaterra, este deportista decidió dar un giro de 180 grados a su vida.

El campeón de la Premier que se pasó a la obra

El nombre de esta curiosa historia es el de Danny Drinkwater, centrocampista inglés que colgó las botas en 2023 y que ahora dedica su tiempo en el mundo de la obra. A sus 26 años, Drinkwater fue partícipe de una de las gestas más grandes del mundo del fútbol: fue campeón de la Premier League con el Leicester City.

Un equipo liderado por jugadores poco conocidos en la liga inglesa pero que lograron derrotar a grandes clubes como el Manchester City, el Chelsea o el Liverpool. Sin embargo, tras una etapa gloriosa en el Leicester, el inglés ficho por el Chelsea en 2017, lo que supuso el fin de su carrera.

Las lesiones y la poca continuidad provocaron que en 2023 el futbolista decidiera retirarse del fútbol. Meses después de colgar las botas, en julio de 2024, sorprendió al mundo publicando una fotografía en Instagram donde aparecía trabajando en una obra de construcción.

Su actual vida

Tras muchos años ligado al mundo del fútbol, el exfutbolista se dedica actualmente a la construcción y renovación de propiedades en el área de Manchester. Un trabajo que ha generado muchas críticas en sus redes sociales, donde los usuarios aseguraban que "había tocado fondo".

No obstante, Drinkwater quiso responder a todos esos mensajes dándole toda la naturalidad del mundo. "Me han llegado muchos mensajes. Me gusta esto. Es mi decisión", confirmaba en sus redes.

Sigue jugando al fútbol... ¡en un equipo amateur!

Tras su cambio de vida, Danny Drinkwater ha asegurado que se encuentra disfrutando de la vida. Sin embargo, el fútbol sigue estando presente en su vida, aunque no de manera profesional. Y es que varios exfutbolistas de la Premier League han creado un equipo amateur para competir cada fin de semana en una liga local.

En ese equipo se encuentra Drinkwater, junto a otros grandes profesionales reconocidos en Inglaterra. Maynor Figueroa, George Boyd o Papiss Cissé son algunos de los compañeros que comparten vestuario en un equipo lleno de estrellas.

Sin embargo, la ambición por atraer nuevos futbolistas no queda ahí. El próximo objetivo del equipo parece ser Wayne Rooney, el que fuera delantero del Manchester United. Según reveló ‘Daily Mail’, el máximo goleador histórico del Manchester United y de la selección inglesa estaría dispuesto a sumarse al equipo.