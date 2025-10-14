El campeón de la UFC y compañero de Ilia Topuria que quiere hacer historia en las MMA: defenderá el título por cuarta vez

Las artes marciales mixtas son un deporte de alta exigencia física y mental. Los luchadores exprimen sus capacidades al máximo con el objetivo de llegar lo más preparados posibles al combate, y no siempre ese trabajo se ve recompensado.

Es por ello que la gran mayoría de peleadores tienden a aceptar entre dos y tres combates al año. Una cifra que les permite recuperar, descansar y volver a prepararse para subirse al octágono. En el caso de Ilia Topuria, el hispano-georgiano peleó en dos ocasiones en 2024, y todo hace indicar que solo tendrá una única aparición en 2025.

No obstante, siempre existen excepciones. Y es que uno de los grandes compañeros de Ilia, y actual campeón de la UFC, pretende batir un récord en la historia de la UFC: ser el luchador con más defensas de cinturón en un año.

Merab Dvalishvili defiende por tercera vez el cinturón

Merab Dvalishvili parece estar hecho de otra pasta. El georgiano, gran amigo de Ilia Topuria, defendió el cinturón del peso gallo el pasado fin de semana ante Cory Sandhagen. El campeón volvió a demostrar por qué es el mejor de la categoría y se llevó la victoria por decisión unánime.

Tras el combate, Ilia Topuria se pronunció a través de sus redes sociales celebrando la victoria de su compañero: "Hermano, hemos llegado al punto en que tus victorias parecen casi normales. Pero todos sabemos lo difícil que es llegar allí. Lo digo con orgullo: ¡eres una leyenda viva! Un ejemplo de trabajo duro, sacrificio y corazón. Más allá de luchador, eres una persona increíble, con un alma demasiado grande para tu pecho. Te amamos, te apoyamos y estamos contigo en cada paso del camino", escribía en X.

Y es que tras esta victoria, Merab completaba con éxito tres defensas del título en 2025. Y no ante cualquiera. En enero de 2025 se enfrentó a Umar Nurmagomedov, dando una lección de cardio y sorprendiendo a todos los aficionados con su victoria por decisión unánime. Ya en junio, se enfrentó a Sean O'Malley donde volvió a vencer, esta vez por sumisión. Y la más reciente, venciendo a Cory Sandhagen de nuevo por decisión unánime.

El georgiano quiere hacer historia

Tres defensas del título, pero para Merab no es suficiente. Tan solo un día después de salir victorioso, el presidente de la UFC, Dana White, ha confirmado que Merab estará de regreso el próximo 6 de diciembre ante Petr Yan.

De ganar, marcaría un récord dentro de la compañía: el primer campeón de la UFC en defender cuatro veces con éxito el cinturón. Sin duda, un logro que está al alcance de muy pocos y que convertiría al georgiano en el mejor luchador del peso gallo de la historia y uno de los mejores de las artes marciales mixtas.

Ilia Topuria también quiere hacer historia

Aunque parece algo lejando, Ilia Topuria también quiere batir récords dentro de la UFC. El hispano-georgiano ya ha comentado en varias ocasiones su ambición por subir al peso wélter en busca de Islam Makhachev. El ruso peleará en noviembre por el cinturón y, en caso de vencer, la compañía tendría la excusa perfecta para enfrentar a los dos luchadores.

El hispano-georgiano tendría la oportunidad de convertirse en el primer triple campeón de la historia, algo que nadie ha conseguido hasta la fecha. Sin embargo, hay alguien más que trata de arrebatarle ese logro. Y es que Alex Pereira, actual campeón del peso semipesado, ya ha confirmado sus intenciones de subir al peso pesado para luchar por el cinturón. El brasileño ya ha sido campeón del peso mediano y del semipesado, por lo que coronarse en los pesos pesados supondría ser el primero en conseguir tres cinturones.

No obstante, todo son especulaciones, puesto que no existe nada confirmado por la UFC. Ilia Topuria tendrá que defender en primera instancia su cinturón del peso ligero, mientras que Alex Pereira acaba de recuperar el título y no se espera que regrese a corto plazo.