El campeón de la UFC que pretende destronar a Ilia Topuria: "Tengo que ser el número 1"

Ilia Topuria es la cara de la UFC. 'El Matador' se ha convertido en un peleador completo capaz de dominar dos divisiones diferentes en un lapso muy corto de tiempo, demostrando ser uno de los mejores peleadores del mundo. De hecho, según la UFC, el hispano-georgiano es el mejor de la compañía tras ser situado en el número uno dentro del ranking libra por libra, que engloba todas las divisiones.

Sin embargo, hay un peleador que amenaza con ese puesto. Y es que Khamzat Chimaev se convirtió este pasado fin de semana en campeón del peso medio de la UFC al derrotar al Dricus Du Plessis. Tras su gran victoria, el checheno sube escalones y, sin duda, es otra de las grandes figuras que posee la promotora.

Tal es su influencia que ha logrado posicionarse como el tercer peleador con más seguidores en sus redes de la UFC. Aprovechando esto y sus grandes desempeños, ha dejado caer que debe ser el nuevo rey del ranking.

Chimaev pide ser el nuevo número uno

El nuevo campeón de la UFC tiene nombre y apellidos. Khamzat Chimaev ha sido un peligro para todos desde que entró en la compañía. No obstante, las lesiones y algunos problemas han retrasado su llegada a la cima. Pero ahora es una realidad, y se ha convertido en una amenaza para Ilia Topuria.

Tras su coronación, el checheno ha solicitado que se actualicen los rankings y sea él el que encabece esa lista. "No me importa quién hace el ránking libra por libra. Tengo que ser el número 1", aseguraba nada más salir de la jaula.

Su amenaza por ser el primero en lograr la triple corona

Uno de los grandes objetivos de Ilia Topuria es convertirse en triple campeón de la UFC. Después de coronarse venciendo a Alexander Volkanovski en el peso pluma y tras lograr el cinturón del peso ligero ante Charles Oliveira, el objetivo más ambicioso del hispano-georgiano es ascender al peso welter y tratar de hacerse con el título.

Sería una hazaña histórica en las artes marciales mixtas, y le colocaría como el mejor peleador de todos los tiempos sin debate alguno. Sin embargo, Khamzat Chimaev amenaza con ser el primero en conseguirlo.

Y es que uno de sus próximos pasos podría ser bajar al peso wélter para hacerse con el cinturón, tal y como ha confirmado. Pero no queda ahí. Chimaev también se plantea ascender al peso semipesado con la idea de alcanzar la triple corona.

"Jack Della Maddalena sería una buena pelea para mí. Si subo, ahí están Ankalaev y Alex Pereira... Puedo pelear por ese cinturón también", confirmaba hace varios días.

Chimaev pone próximo rival a Topuria

El regreso de Ilia Topuria aún está por confirmarse, pero Khamzat Chimaev se ha mojado sobre quién debería ser el próximo contendiente. Según su criterio, Arman Tsarukyan debería luchar por ese cinturón. Y es que ambos luchadores poseen una buena relación, incluso Arman estuvo en la esquina del checheno este pasado fin de semana.

"Espero que esa pelea se concrete, porque es una gran oportunidad para ambos, el mundo necesita saber quién es realmente el mejor, y estos dos están en la cima, así que será un placer verlos cara a cara", afirmaba en una entrevista.