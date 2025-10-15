De la cancha a la pasarela: así es Angel Reese, la primera deportista en desfilar para Victoria's Secret

Muchos deportistas son influyentes mucho más allá de su actividad. Se convierten en iconos para los seguidores y su estilo pasa a ser seguido por millones de aficionados en todo el mundo. David Beckham, Cristiano Ronaldo, Roger Federer o Serena Williams han sido algunos de los que han marcado un antes y un después a la hora de generar una marca con su nombre y ser una figura única mucho más allá del deporte.

La jugadora de baloncesto de la WNBA Angel Reese ha roto una barrera más en el deporte femenino y se convierte en la primera deportista profesional en desfilar como modelo en un desfile de la influyente marca de lencería Victoria's Secret. La ala-pívot conocida como Bayou Barbie' o 'Chi Barbie' lo hará este 15 de octubre por primera vez y es un hecho histórico que desata su felicidad: "Es un gran honor formar parte de un momento tan poderoso que celebra a las mujeres y lo multifacéticas que somos", afirmó Reese a la revista 'People'.

Ya ha recibido sus alas

Ella misma lo anunció en sus redes sociales: "Entra en un sueño: De ángel a un ÁNGEL de Victoria Secret. Finalmente estoy recibiendo mis alas. Caminaré por la pasarela de Victoria's Secret 2025 por primera vez, y se siente como el destino. Alitas puestas, tacones listos... Atrápame en la pasarela". Es el paso definitivo para una deportista que también fue portada de la prestigiosa revista Vogue. Todavía está en una nube: "Es un momento tan surrealista que cierra el círculo".

'Bayou Barbie' está lista para el desfile: "Sé que la energía y la emoción serán inigualables. ¡Estoy lista para ello!", reconoce. Aunque es su estreno como modelo en el prestigioso desfile, no es algo totalmente desconocido para ella: "El año pasado estuve entre el público, completamente inspirada y maravillada por todas las mujeres poderosas que desfilaban, y ahora puedo regresar como un ángel. Esta será una noche inolvidable por la que estaré eternamente agradecida".

Así es Angel Reese

Angel Reese es una jugadora de baloncesto estadounidense nacida el 6 de mayo de 2002 en Randallstown, Maryland. Destacó desde muy joven por su talento y su carácter competitivo, convirtiéndose en una de las mejores promesas del baloncesto femenino universitario. Comenzó su carrera en la Universidad de Maryland, pero fue en la Universidad Estatal de Luisiana (LSU) donde alcanzó la fama nacional. En 2023, lideró a LSU a ganar el campeonato de la NCAA, siendo pieza clave en la victoria y una de las figuras más mediáticas del torneo.

En la pista destaca por uu estilo dominante en la pintura, su capacidad para anotar y rebotear gracias a su 1,91m de altura y eso sumado a su fuerte personalidad hizo que se convirtiera en una de las deportistas más reconocidas del país. Tras su éxito universitario, Reese fue seleccionada en el Draft de la WNBA por las Chicago Sky en 2024, iniciando su carrera profesional con gran expectación. Aunque aún no ha ganado un título en la liga, ha mantenido un alto nivel de rendimiento y sigue consolidándose como una de las jóvenes estrellas del baloncesto femenino en el Chicago Sky.

Angel Reese Victoria's Secret ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Compartió su momento más complicado

Además de su impacto en la cancha, Reese se ha convertido en un símbolo de empoderamiento y autenticidad, utilizando su plataforma para hablar sobre la presión mediática y los desafíos que enfrentan las atletas mujeres en el deporte profesional. El mejor ejemplo se pudo ver el año siguiente a ganar la NCAA: "Solo trato de mantenerme fuerte... Me han atacado tantas veces. Amenazas de muerte, me han sexualizado, me han amenazado... Todo esto ha pasado desde que gané el campeonato nacional la pasada temporada y no he sido feliz desde entonces".

Este es el palmarés de Angel Reese

Etapa universitaria (LSU)

Campeona nacional de la NCAA

Jugadora del Año de la SEC

Unanimous First-Team All-American

Récord NCAA de dobles-dobles en una temporada

ESPYS: Best Breakthrough Athlete

BET Award: Sportswoman of the Year

Sporting News Athlete of the Year

Etapa profesional (WNBA – Chicago Sky)

Récord WNBA de rebotes en una sola temporada

Récord de rebotes ofensivos en una temporada

Récord de dobles-dobles para una rookie

2x WNBA All-Star

Rookie of the Month

Jugadora de la Semana (Conferencia Este)

Top 5 en votación al MVP de la WNBA