'Canelo' Álvarez sobre comprar un equipo de fútbol: "¿Por qué no? Soy un hombre de negocios"

Un guiño que encendió rumores. En plena conferencia de prensa previa a su combate contra Terence Crawford, Saúl “Canelo” Álvarez habló de negocios más allá del ring y no descartó la posibilidad de comprar al equipo mexicano al que apoya, situado en su ciudad natal, Guadalajara.

El club que podría comprar Canelo Álvarez

El campeón indiscutido de peso supermediano fue cuestionado en conferencia de prensa sobre la venta de un histórico equipo de Guadalajara, y su respuesta no tardó en llamar la atención. "No es momento de pensar en esas cosas, pero ya regresando, siempre si es para algo bien, ¿por qué no? Soy un hombre de negocios", declaró Álvarez con naturalidad.

Ese club es el Atlas FC, uno de los más antiguos de México, que desde el pasado 15 de julio se encuentra oficialmente en proceso de venta tras la decisión de Grupo Orlegi de desprenderse de su propiedad para cumplir con la normativa que busca eliminar la multipropiedad en la Liga MX.

La relación del boxeador con el Atlas se consolidó en 2021, cuando junto a su entrenador Eddy Reynoso ofreció una charla motivacional a los jugadores antes de la final contra León. Desde entonces, Canelo no solo ha mostrado simpatía por los rojinegros, sino que en 2022 asistió al Estadio Jalisco durante el bicampeonato y confirmó públicamente que era aficionado del equipo de su ciudad.

Deportistas y celebridades como dueños de clubes

El interés de Canelo por invertir en el fútbol encaja dentro de una tendencia mundial que ha llevado a deportistas y celebridades a convertirse en propietarios de equipos para diversificar su patrimonio y reforzar su marca personal. Estos son otros ejemplos de deportistas y celebridades que se han adentrado al mundo del fútbol:

David Beckham : fundador del Inter Miami en la MLS.

: fundador del Inter Miami en la MLS. Ronaldo Nazario : Ex dueño del Real Valladolid.

: Ex dueño del Real Valladolid. Gerard Piqué : propietario mayoritario del FC Andorra.

: propietario mayoritario del FC Andorra. LeBron James : accionista del Liverpool y del AC Milan.

: accionista del Liverpool y del AC Milan. Ryan Reynolds y Rob McElhenney : compraron al Wrexham AFC y lo llevaron al ascenso en Inglaterra.

: compraron al Wrexham AFC y lo llevaron al ascenso en Inglaterra. Eva Longoria y socios: adquirieron parte del Necaxa mexicano.

Esta tendencia demuestra que el fútbol se ha convertido en un negocio global atractivo para estrellas de distintos ámbitos, donde la pasión deportiva se combina con la posibilidad de generar un impacto económico y mediático duradero.

Ryan Reynolds y Ollie Palmer posan con el trofeo al final del partido frente al Charlton Athletic ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Canelo Álvarez vs Terence Crawford, la gran pelea

Antes de tomar cualquier decisión empresarial, el boxeador mexicano tiene una cita clave en el ring. El sábado 13 de septiembre enfrentará al estadounidense Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas, en una pelea que será transmitida por Netflix dentro del primer evento de Zuffa Boxing promovido por Dana White. La cartelera arrancará a las 19:00 horas en México y el combate estelar está previsto entre las 21:30 y 22:00, lo que corresponde a la franja de las 04:30 a 05:00 de la madrugada en la península española.

Crawford Boxing ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Canelo expondrá nuevamente su campeonato indiscutido del peso supermediano ante un rival invicto con récord de 41-0 y 31 nocauts. El tapatío, que no consigue un triunfo por la vía rápida desde hace cuatro años, ha asegurado que noqueará a Crawford en seis o siete asaltos, convencido de que esta será una de las victorias más importantes de su carrera.