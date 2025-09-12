Canelo Álvarez vs Terence Crawford: horario y dónde ver online el combate de boxeo en España

Una de las mejores noches de boxeo se avecina. Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán este próximo sábado en Las Vegas por el cinturón indiscutido del peso supermedio. La ciudad del juego acogerá uno de los mejores combates que se puede ver con dos estrellas del deporte, ambas en el top libra por libra.

Y es que el escenario es inmejorable. Canelo buscará una nueva victoria que le permita defender con éxito su cinturón, mientras que el estadounidense sube dos divisiones más con el objetivo de crear un nuevo reinado y destronar a una de las mayores leyendas.

Sin embargo, hay más que un título en juego. Tanto Crawford como Canelo han sido campeones en cuatro divisiones distintas, por lo que la pelea ha sido vendida como "El combate del siglo". Por ello, en medio de todo el espectáculo hay un legado.

Además, hay que recordar que el estadounidense llega invicto a esta pelea, por lo que Saúl Álvarez podría arrebatarle ese "0". No obstante, a pesar de este historial impecable y que el estadounidense está situado en el número 3 del ranking libra por libra -Canelo el número 8-, el mexicano llega a la cita como favorito en las casas de apuestas.

A falta de un día, los peleadores ya se encuentran preparados para un duelo que marcará una época y que promete emociones fuertes.

Horario de la velada

La velada tendrá lugar el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, con capacidad para 65.000 espectadores. No obstante, en España será ya la madrugada del domingo 14 de septiembre debido a la diferencia horaria.

En este caso, se estima que la cartelera principal dará comienzo a la 01:00 h. (hora española), pero la parte televisada no comenzará hasta las 03:00 h (hora española). Por último, el combate estelar entre Canelo y Crawford comenzará a las 05:00 h. (hora española).

Dónde ver Canelo vs Crawford por TV online en España

El combate del siglo, tal y como es apodado por los expertos del deporte, será emitido en todo el mundo por la plataforma de streaming Netflix, puesto que es la empresa que cuenta con los derechos de emisión.

La cartelera podrá ser seguida por los aficionados que tengan contratado el servicio y estén suscritos, sin ningún tipo de coste adicional.

Cartelera del evento

Cartelera preliminar

Serhii Bohacuk vs Brandon Adams (peso Medio)

Ivan Dychko vs Jermaine Franklin (peso Pesado)

Reito Tsutsumi vs Javier Martínez (peso Superpluma)

Sultan Almohammed vs Martin Caraballo (peso Superligero)

Steven Nelson vs Raiko Santana (peso Semipesado)

Marco Verde vs Marcos Osorio (peso Supermedio)

Cartelera estelar

Mohammed Alakel vs John Ornelas (peso Ligero)

Christian Mbilli vs Lester Martínez (Por el título interino del peso Supermedio del CMB)

Callum Walsh vs Fernando Vargas (peso Superwélter)

Canelo Álvarez vs Terence Crawford (Por el título indiscutido del peso Supermedio)