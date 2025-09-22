El castigo de Flick a Rashford por llegar dos minutos tarde

El FC Barcelona vivió un episodio curioso en la previa de su partido frente al Getafe, cuando Marcus Rashford fue castigado por el técnico Hansi Flick debido a un retraso mínimo, pero significativo. El delantero inglés llegó dos minutos tarde a la reunión de activación que el equipo tenía programada por la mañana, lo que desencadenó una decisión tajante del entrenador alemán. A pesar de que la demora fue leve, Flick optó por enviar un mensaje de disciplina al vestuario.

Como consecuencia de ese incumplimiento, Rashford fue retirado del once inicial y comenzó el encuentro en el banquillo. La medida sorprendió a muchos, tanto dentro como fuera del club, ya que se esperaba que el atacante tuviera un rol protagonista en el choque. Sin embargo, la acción reafirma la filosofía de Flick, quien desde su llegada ha insistido en la importancia de la puntualidad y el respeto a las normas internas como base del éxito colectivo.

La decisión también fue interpretada como un gesto de coherencia por parte del técnico. Flick, conocido por su rigor y exigencia, busca transmitir que ninguna estrella está por encima de las reglas, independientemente de su nombre o jerarquía. En ese sentido, la sanción a Rashford es una advertencia implícita a toda la plantilla: los pequeños detalles marcan la diferencia y el compromiso personal es tan relevante como el rendimiento sobre el césped.

Aunque el episodio no generó polémica pública entre jugador y entrenador, sí abre un debate sobre el impacto de estas medidas en la dinámica del grupo. Para algunos, se trata de un castigo ejemplar que fortalecerá la disciplina interna; para otros, quizá fue una reacción demasiado estricta frente a una falta mínima. Lo cierto es que la apuesta de Flick por la rigurosidad envía un mensaje claro: en su Barça no hay margen para la indisciplina, ni siquiera por dos minutos.