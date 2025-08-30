Acceso

Mercado de fichajes

El Chelsea cancela la cesión de Nico Jackson al Bayern cuando el futbolista se encontraba ya en Múnich

Los 'blues' han tomado esta inusual decisión después de que su delantero titular Liam Delap cayese lesionado hoy frente al Fulham

(Foto de ARCHIVO) FILED - 28 May 2025, Poland, Wroclaw: Chelsea's Nicolas Jackson applauds the fans as he leaves the pitch as a substitute during the UEFA Conference League final soccer match between Real Betis and Chelsea at Tarczynski Arena. Photo: Rafal Oleksiewicz/PA Wire/dpa 28/05/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Ignacio Gesteira Alcalde
A pocos días de su cierre definitivo, el mercado de fichajes en el mundo del fútbol no deja de sorprendernos. Cuando todo parecía hecho para que Nicolas Jackson se convirtiese en nuevo jugador del Bayern de Munich, el Chelsea ha parado en seco su cesión al conjunto alemán cuando el futbolista senegalés se encontraba en las instalaciones de su nuevo club.

Los 'blues' han tomado esta inusual decisión después de que su delantero titular Liam Delap cayese lesionado en el choque que les enfrentó en la tarde de hoy frente al Fulham. Según ha avanzado The Athletic, el Chelsea ha detenido la operación de manera inmediata y le ha pedido a Jackson que vuelva a Londres.

Pese a que todavía no se conoce el periodo de baja de Delap, el entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, dejó caer en la rueda de prensa posterior al choque con el Fulham una estimación del tiempo que estará el ariete en el dique seco. "Estará entre 6 y 8 semanas de baja", afirmó.

La operación, que estaba pactada en una cesión por 15 millones de euros con una opción de compra de 80 millones de euros, apunta a que finalmente no se llevará a cabo en los próximos días salvo sorpresa.

