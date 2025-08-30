El Chelsea cancela la cesión de Nico Jackson al Bayern cuando el futbolista se encontraba ya en Múnich

A pocos días de su cierre definitivo, el mercado de fichajes en el mundo del fútbol no deja de sorprendernos. Cuando todo parecía hecho para que Nicolas Jackson se convirtiese en nuevo jugador del Bayern de Munich, el Chelsea ha parado en seco su cesión al conjunto alemán cuando el futbolista senegalés se encontraba en las instalaciones de su nuevo club.

Los 'blues' han tomado esta inusual decisión después de que su delantero titular Liam Delap cayese lesionado en el choque que les enfrentó en la tarde de hoy frente al Fulham. Según ha avanzado The Athletic, el Chelsea ha detenido la operación de manera inmediata y le ha pedido a Jackson que vuelva a Londres.

Pese a que todavía no se conoce el periodo de baja de Delap, el entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, dejó caer en la rueda de prensa posterior al choque con el Fulham una estimación del tiempo que estará el ariete en el dique seco. "Estará entre 6 y 8 semanas de baja", afirmó.

La operación, que estaba pactada en una cesión por 15 millones de euros con una opción de compra de 80 millones de euros, apunta a que finalmente no se llevará a cabo en los próximos días salvo sorpresa.