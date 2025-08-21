Chelsea en riesgo: debe vender jugadores para evitar sanción de la UEFA

El Chelsea necesita cuadrar sus cuentas. El conjunto inglés debe de tener un balance neutro o positivo cuando acabe la ventana de fichajes para evitar una sanción por parte de la UEFA, lo que facilita que traspasos como el inminente de Renato Veiga al Villarreal.

Los 'Blues' recibieron una sanción de 31 millones por parte de la UEFA en julio por romper las reglas del 'fair play' financiero, además de ser avisados que si era reincidentes en los próximos cuatro años tendrían que pagar 60 millones adicionales.

La advertencia de la UEFA al Chelsea

La UEFA también les advirtió que no podrían inscribir a jugadores en competiciones UEFA (el Chelsea disputa la Champions League) si no acababan en positivo o en neutro este mercado de fichajes. Es decir, su balance de compras y ventas tiene que ser el mismo o positivo.

Los de Enzo Maresca se han gastado 280 millones de euros en fichajes, incluyendo los de Joao Pedro (64), Jamie Gittens (56), Jorrel Hato (44) y Liam Delap (35), mientras que han ingresado 231 a la espera de embolsarse los 30 millones por la venta de Renato Veiga al Villarreal, acuerdo que se oficializará antes de que acabe esta semana.

El traspaso de Renato Veiga al Villarreal

El Villarreal pagará un fijo de 24,5 millones al Chelsea por el jugador y la operación incluye otros cinco millones en variables. Esto deja al Chelsea en un balance de -20 millones, por lo que otros jugadores tendrán que salir de Stamford Bridge, especialmente si los 'Blues' continúan con su interés de fichar a Alejandro Garnacho, al que el Manchester United no dejará salir por menos de 50 millones.

Futbolistas en la rampa de salida en Stamford Bridge

El Chelsea espera hacer caja con Raheem Sterling, Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Axel Disasi, Carney Chukwuemeka, David Datro Fofana y Ben Chilwell.

La situación del club les ha obligado a forzar las reglas de multipropiedad de la UEFA y fichar a Julio Enciso a través del Estrasburgo, equipo que está bajo el mismo dueño, BlueCo. Los franceses firmarán al paraguayo, que no cuenta para el Brighton & Hove Albion, con la perspectiva de que en el futuro se una al proyecto del Chelsea.

El Chelsea no podría comprarlo, por las restricciones de la UEFA y porque tampoco podría cederlo después al Estrasburgo, ya que en estos momentos ya tiene el cupo de cedidos completo con los franceses, con Penders, Kevin Páez y Sarr.