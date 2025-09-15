"El Chiringuito" desvela la fecha clave en la que el Barça jugará en el Camp Nou

El regreso del FC Barcelona al Camp Nou ya tiene fecha y rivales confirmados. Según adelantó el periodista José Álvarez, el equipo azulgrana disputará dos encuentros de primer nivel en su estadio: ante la Real Sociedad en LaLiga y frente al Paris Saint-Germain en la Champions League.

Se trata de un acontecimiento muy esperado por la afición culé, que lleva meses sin pisar el feudo barcelonista debido a las obras de remodelación del futuro Spotify Camp Nou, previsto para convertirse en uno de los estadios más modernos de Europa.

La noticia supone un alivio para jugadores y seguidores, que han tenido que adaptarse al Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, utilizado como casa provisional desde el inicio de la temporada. Aunque la plantilla ha mostrado buen rendimiento, el ambiente del Olímpic nunca logró replicar la magia y la presión del Camp Nou.

“Volver a nuestro estadio nos dará un plus de motivación en un tramo decisivo de la temporada”, comentan fuentes cercanas al vestuario. La ilusión de reencontrarse con más de 90.000 aficionados promete convertir esos partidos en auténticas finales.

Eso sí, la próxima jornada liguera frente al Getafe no será en el Camp Nou, sino en el Estadio Johan Cruyff, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El club ha tomado esta decisión por cuestiones logísticas relacionadas con la adecuación del coliseo principal antes de su reapertura oficial.

El regreso al Camp Nou marcará un antes y un después en la temporada. La afición ya sueña con volver a llenar las gradas y empujar al equipo en un momento clave del curso.