"El Chiringuito" manda un mensaje a Lamine Yamal: "Déjate de historias..."

“Quiero ver al Lamine que lo intenta, que baila, que marca… ¡No al Lamine que se muerde la lengua! Sé tú.” La frase de Josep Pedrerol, pronunciada en El Chiringuito, no tardó en recorrer redes sociales y tertulias futbolísticas. Y no lo hizo por casualidad. Habla de algo más profundo que una simple valoración deportiva: habla de identidad, de esencia, de lo que hace especial a un futbolista como Lamine Yamal.

Con solo 18 años, Lamine se ha convertido en uno de los iconos inmediatos del FC Barcelona. Su irrupción fue eléctrica. Descaro, improvisación, uno contra uno, alegría. Su fútbol tenía algo de parque, de calle, de libertad. Esa libertad que hace que el público se levante del asiento antes incluso de que toque el balón.

Sin embargo, en los últimos encuentros algunos han detectado una versión más contenida. Más táctica, más prudente. Menos riesgo. Y es ahí donde el mensaje de Pedrerol se vuelve relevante. No como crítica, sino como recordatorio: el valor diferencial de Lamine no es únicamente técnico, sino emocional. Lo que lo convierte en especial es la osadía, la naturalidad para intentar lo que otros no se atreven, la capacidad para convertir una jugada rutinaria en un momento decisivo.

No se trata de pedir irresponsabilidad, ni de ignorar el contexto competitivo. Se trata de preservar aquello que lo hace único. Cuando Lamine juega sin miedo, el fútbol cambia de ritmo. Cuando encara, el estadio respira distinto. Su talento no se negocia, pero su confianza sí puede fluctuar. Y ahí está el punto clave: el Barça lo necesita auténtico.

Porque en el fútbol hay jugadores buenos y jugadores que emocionan. Lamine pertenece al segundo grupo. Y cuando un jugador así se contiene, el espectáculo pierde algo.

El mensaje de Pedrerol, con su estilo directo, conecta con la afición porque verbaliza un deseo compartido: ver a Lamine siendo él mismo. Ni más, ni menos. El fútbol se disfruta más cuando no se frena la magia. Y la magia, en el caso de Lamine, aparece cuando juega libre.

No es solo una frase televisiva. Es una declaración de identidad. "Lamine, sé tú".