Con Valverde estamos perdidos, por Quim Doménech

En San Mamés se confirmaron los peores presagios. Los que se intuían desde el final de la temporada pasada. El campeón volvió con tufo de no revalidar el título. Y el principal culpable es Valverde. Lo peor es que cuando se den cuenta será tarde. Bartomeu quiso darle continuidad pese al desastre de Liverpool y la final de Copa y ha bastado una jornada para darnos cuenta del error. Nada ha cambiado. Sin juego, sin criterio, sin ideas.

¿A qué juegan?

Puedes apostar por un once a priori atrevido, sentar a vacas sagradas como Rakitic y Busquets, pero si luego no sabes cómo hacer jugar a los que entran en su lugar, es muy difícil. Ese es el gran problema, la pérdida de identidad, de estilo. No hay toque ni control. Valverde no sabe a qué quiere jugar. Y si quiere jugar a lo que vemos, se ha equivocado de club. Para perder de esta manera es mejor hacerlo con dignidad.

Sin autoridad

Por si fuera poco, Valverde pierde autoridad dando tres días libres a los jugadores tras la derrota ante el Athletic Club. Suárez, lesionado, aparece en Marruecos y Dembélé, con molestias, se va a Senegal. Esto arranca muy mal. Y lo peor de todo es que con Valverde en el banquillo no tiene visos de cambiar. Sólo el talento de Messi y de esta plantilla puede disimular las carencias que muestra el entrenador. Por ahora, estamos perdidos.