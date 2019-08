El parabólico | Guardiola se disfraza de Mourinho: «¿Por qué? ¿Por qué?»

El técnico del Manchester City fue muy crítico con el uso del VAR tras el empate (2-2 ante el Tottenham) en la Premier. Gabriel Jesús consiguió el tanto de la victoria para el conjunto «citizen» en el tiempo de descuento, pero el árbitro, tras consultar el videoarbitraje, decidió anular el tanto y certificar las tablas por una mano dentro del área.

«¿Por qué?»

El entrenador español señaló directamente a la actuación del VAR comparándolo con otras situaciones de una forma que recordó a Mourinho: «¿Por qué no fue mano de Llorente la pasada temporada (en el encuentro que supuso la eliminación del City de la Champions) y por qué hoy sí lo es? ¿Por qué? Si es mano, es mano». Pero no quedó ahí, Guardiola siguió insistiendo con esa pasada situación: «¿Por qué Llorente nos privó de las semifinales de Champions con la mano y hoy es la misma y se señala? ¿Por qué?»

«Tomando un café»

La molestia de Guardiola con el videoarbitraje se trasladó también a otras jugadas que él consideraba similares, ya que «quiero que se aclare lo del VAR. ¿Por qué la de Christensen (jugador del Chelsea en la Supercopa europea) no es mano y la del partido del Wolves sí lo es? Como la de Laporte de hoy que sí se pita. Quizá sea mano, pero tienes que verla de forma precisa». También se sintió perjudicado en otra jugada porque «Lamela pasa por encima de Rodri en un córner y lo derriba... pero ahí el VAR estaba tomando un café», dijo irónico el técnico del Manchester City.

Lío con Agüero

Al delantero argentino no le sentó nada bien que Guardiola le sustituyese en el minuto 66 con empate en el marcador y así se lo hizo saber a su técnico. Cuando se dirigía hacia el banquillo, se puso a pedirle explicaciones al entrenador español y Guardiola trató de explicarle los motivos de su retirada del terreno de juego. Aunque la conversación fue subiendo de tono, ambos zanjaron el problema tras el pitido final con un abrazo afectuoso. En conferencia de prensa, el entrenador del City restó importancia al encontronazo, ya que «Agüero creía que estaba enfadado con él por el gol de Lucas Moura, las emociones forman parte del juego y luego lo hablábamos. Le quiero mucho».

Eriksen no renueva

Según publica «Daily Mirror», el Tottenham habría presentado una oferta de renovación al danés por un valor superior a los once millones por temporada. Sin embargo, el jugador estaría muy molesto con la directiva por no facilitarle su marcha y no está dispuesto a extender su contrato. La postura de Eriksen es finalizar esta campaña con el Tottenham y llegar con la carta de libertad a un grande de Europa.

Coutinho ya está en Múnich

El jugador ya está en la capital bávara para jugar esta temporada cedido en el Bayern. Según «Bild», la entidad alemana ha pagado 8,5 millones al Barça por la cesión y se hará cargo de la ficha de 12 millones anuales del brasileño, reservándose opción de compra al término de esta campaña.