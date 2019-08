El VAR de «El Chiringuito»: ¿es justa la roja a Modric?

El pisotón existe, pero no es en el tendón. La bota del jugador del Valencia le protege contra una posible lesión. El impacto es en la parte baja de la bota, cambian las consecuencias. El árbitro debió mostrar amarilla, pero el VAR no corrige amonestaciones.

► Rafa Guerrero: No, es bota contra bota

La acción del jugador realista era merecedora de expulsión. Januzaj arriesga muchísimo e impacta con un pisotón en zona de riesgo físico para el adversario. No es cuestión de centímetros sólo, es de probabilidad de lesionar al rival.

La jugada es prima de la roja a Modric. La consigna es clara más allá de la intención, se castiga el riesgo que puede suponer unos tacos en el tendón de Aquiles. Está claro que Jorge Molina no quería hacer daño a Thomas pero eso no es lo que se valora según la recomendación arbitral.

Por descontado en la acción de Casemiro contra el jugador del Celta hablamos de una jugada gris como para provocar la intervención del VAR. En este caso se trata de una simple disputa, de un contacto intenso de dos jugadores que van al choque, pero el centrocampista del Real Madrid no comete infracción alguna. Acierto del árbitro.

► Juanfe Sanz: No, se trata de un lance del juego

¿Es roja directa la entrada de Jorge Molina?

► Juanfe Sanz: No, todo contacto no es falta

El centrocampista del Real Madrid recupera el balón en una disputa con un adversario totalmente «leal», sin cometer falta alguna en la propia recuperación. Tengo que insistir en que no todos los contactos que se producen en el terreno de juego son falta. Acierto del colegiado y gol totalmente legal de Benzema para abrir el marcador.

► Rafa Guerrero: Sí, toca el tendón. Expulsión

La consigna recibida por los árbitros es implacable. Otro a la calle en una jugada que no admite interpretaciones. Jorge Molina, quisiera o no, porque la voluntariedad no se valora en estos lances, toca por detrás la «zona roja», es decir, el tendón de Aquiles de Thomas. Expulsión inmediata.