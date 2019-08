Pipíldoras: La charla de Zidane para unir a la plantilla

En el último entrenamiento antes de enfrentarse al Celta en Balaídos, Zidane reunió a toda la plantilla con un mensaje de ánimo para el colectivo. El técnico francés tuvo unas cortas palabras, pero muy directas, con los jugadores a los que les dejó muy claro que cuenta con todos ellos mientras pertenezcan al club. Con este mensaje, Zizou quiere espantar la sombra de la duda que alguno de los futbolistas importantes, como James o Bale, pudieran tener respecto a lo que se habla de su futuro. El galés, además, fue reafirmado por Zidane tras su gran partido en Vigo. Este es el camino para que el vestuario esté unido y puede conquistar los objetivos marcados.

Bale: mus con los «fisios»

Increíble, pero cierto. Un galés juega al mus. A Gareth Bale nos lo presentan como un jugador hermético y que no se preocupa por hablar español, pero, mira por donde, me he enterado que es un gran jugador de mus y que participa intensamente con sus fisioterapeutas de confianza en muchas partidas con un juego más español que el «porompompero». Aunque ahora no sé con quien va a jugar, ya que dos de esos «fisios» han sido despedidos por el club...

La soledad de Griezmann

Después del partido contra el Athletic Club, donde el Barça sufrió su primera derrota en la Liga, el viaje de vuelta a casa fue lo más parecido a un velatorio con un nombre propio. Antoine Griezmann estuvo completamente apartado del grupo sin ningún tipo de apoyo y muy solitario. Esto es algo que jamás había vivido en ninguno de sus equipos anteriores, incluida la selección francesa. Únicamente Samuel Umtiti fue el compañero que estuvo más cercano. Esta situación, si no mejora, no es la más saludable para la integración dentro y fuera del campo del exjugador del Atlético. Veremos.