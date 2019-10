Tira tira: Otro cero a cero...patatero

Primero, los guarismos: 0-0 en Pucela. El tercer empate a cero en los últimos cuatro partidos ligueros. Y ocho jornadas con ¡sólo siete goles!, juegue o no el tridente. Ayer volvió a apostar Simeone por Joao Félix, Costa y Morata, pero no hay manera de que el Atlético se asome por el área si no se surte de balones al trío. Koke y Saúl no andan finos, Thomas no puede con todo y tampoco ayuda el horrible momento de forma de Diego Costa o que otra vez Joao se situase en la banda izquierda y que de nuevo fuera sustituido a media hora de final del partido.

Penalti al limbo

Fue mejor el Valladolid en el primer tiempo incluso en la famosa intensidad «cholista», al punto de que alguna entrada mereció algo más que una simple tarjeta amarilla (la de Toni Villa a Morata). Fue un duelo muy duro, «canchero» y con un penalti que para mí no lo fue y que falló Sandro. Ya se sabe que penalti que no es suele echarse al limbo de los justos... Mejoró el Atlético en el segundo tiempo en Zorrilla y Correa tiró al palo, pero si hablamos de fútbol, nada por aquí, nada por allá... cero patatero.