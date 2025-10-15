Sanciones a 53 manifestantes pro palestinos durante La Vuelta a España: esta es la multa que deberán pagar

La participación del equipo Israel-Premier Tech en la ronda fue el detonante de concentraciones de protesta que, según los informes policiales, derivaron en cortes de calzada, lanzamiento de objetos y desobediencia a las indicaciones de los agentes, lo que obligó a neutralizar tramos de recorrido y a suspender la etapa final a 56 kilómetros de la meta.

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha comunicado este miércoles su propuesta de sanciones por las protestas que tuvieron lugar en varias etapas de La Vuelta a España celebrada en septiembre.

La propuesta de sanción es a 53 manifestantes por invadir la calzada y enfrentarse a los agentes durante tres etapas de la última Vuelta Ciclista a España. Estos expedientes corresponden a las actuaciones desarrolladas por la Ertzaintza en el paso de la prueba por el País Vasco y de la Guardia Civil en Asturias y Pontevedra.

Multas de hasta 5.000 euros

Las propuestas de sanción recogen multas de 1.500 a 5.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos de 3 y 12 meses por la comisión de infracciones leves y graves.

En concreto, la Guardia Civil propuso sancionar a 39 personas, de las que 12 fueron detenidas por intentar cortar la carretera y encadenarse a los quitamiedos en un tramo de la decimoterceraetapa.

La Ertzaintza instó a su vez a multar a otras 14 personas por incidentes en la undécima etapa a su paso por Bilbao. Cuatro de ellas fueron detenidas por enfrentamientos con los agentes cuando intentaban invadir la vía.

Las sanciones acordadas este miércoles por incidentes en La Vuelta se suman a las también propuestas por la Comisión Estatal en sus dos reuniones anteriores. Todas las actuaciones se enmarcan dentro de la Ley 19/2007, orientada a preservar la seguridad y la convivencia en eventos deportivos.