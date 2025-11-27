El colombiano Fernando Gaviria, condenado a dos meses de prisión por conducir borracho: "A una copa del coma..."

El pasado martes, el ciclista colombiano Fernando Gaviria (La Ceja, 1994), ganador de etapas en Tour de Francia y Giro de Italia, confirmaba que correrá en Caja Rural-Seguros RGA la próxima temporada, tras dejar el Movistar Team. Sin embargo, tan solo un día después su fichaje se ha visto empañado por el escándalo.

Gaviria ha sido condenado a dos meses de prisión por el tribunal de Mónaco por conducir bajo los efectos del alcohol, un delito cometido el pasado 22 de octubre de 2025, según adelantó Monaco Matin.

El ciclista dio una tasa de 2,40 gramos de alcohol en sangre. Mientras conducía, fue detenido por los agentes y denunciado por varias infracciones de tráfico: no ceder el paso, cruzar una línea continua, circular en sentido contrario en una calle de un solo sentido.

"Presentaba signos de intoxicación y la policía midió una alcoholemia de 1,18 mg/l de aire espirado, o aproximadamente 2,40 gramos por litro de sangre", explicó Florestan Bellinzona, presidente del tribunal. Eso significa cinco veces el límite legal de 0,25 mg/l de aire espirado.

"¡Es un peligro público!"

"Está a una o dos copas de entrar en coma. Es un peligro público", exclamó el juez. Además, se especifica que los hechos ocurrieron a plena luz del día, a eso de las 13:15 horas. El velocista colombiano se defendió alegando que tenía "estrés laboral y problemas familiares".

"¿Cree que este estilo de vida es compatible con la vida de un deportista de alto nivel?", preguntó el tribunal, a lo que respondió del acusado: "No, no lo es. No es normal, lo sé". Gaviria fue sancionado también con una multa de 5.000 euros, dos años de prohibición de conducir en el Principado y el pago de tres multas relacionadas de 45 euros cada una.

El ciclista quiere dejar atrás este incidente para centrarse en su nuevo equipo.

Gaviria llega a la formación navarra después de coleccionar más de cincuenta victorias como profesional y de brillar y triunfar en las pruebas por etapas más importantes del calendario, informan en un comunicado.

Una pieza clave para Caja Rural

De él destacan que lleva toda una década formando parte de varios de los equipos WT más relevantes del pelotón con los que ha llegado a ganar dos etapas Tour de 2018 y cinco etapas del Giro entre el 2017 y 2019, donde también logró enfundarse la "maglia ciclamino", como líder de la clasificación por puntos.

Gaviria se convierte así en una pieza importante dentro de la formación verde, donde partirá con los galones de velocista junto al portugués Iúri Leitão, señala Caja Rural, que apunta que juntos se encargarán de dar presencia al equipo en las numerosas llegadas masivas que salpican las diferentes pruebas que componen el calendario, buscando sumar victorias a la par que conseguir el mayor número de puntos UCI posible.

El esprinter aportará además toda la experiencia adquirida a lo largo de su carrera dentro de un bloque donde más de la mitad de la plantilla aún no ha cumplido los 25 años.

"Lo que más me motivó a unirme a Caja Rural–Seguros RGA fue la conversación que mantuve con ellos, en la que percibí una gran ilusión por mi incorporación. Me pareció una oportunidad muy interesante y confío en dar lo mejor de mí" señaló Gaviria.