David Valero correrá hoy su última carrera de la Copa del Mundo de Cross Country

El español David Valero, bronce en bicicleta de montaña (BTT) en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ha anunciado que este domingo disputará en Canadá su última carrera de la Copa del Mundo de Cross Country (campo a través), disciplina de la que se despide tras una década, aunque no se retira aún del ciclismo profesional.

El granadino, de 36 años, publicó un vídeo en su cuenta personal de X para avanzar que la prueba de este domingo en Mont-Sainte-Anne (Canadá) será "la última de la Copa del Mundo de Cross Country siguiendo un calendario completo".

"Ha llegado el momento de pasar página. Las condiciones ya no son las mismas que antes y las nuevas generaciones vienen pisando muy fuerte. Ha sido una época increíble, llena de grandes resultados y aprendizajes", afirmó Valero. El ciclista andaluz, del equipo BH Coloma Team, agregó que ha pasado "diez años muy bonitos" siendo el gran referente de la bicicleta de montaña en España y estando entre los mejores corredores del mundo.

David Valero fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, subcampeón del mundo de Cross Country en 2022, vencedor de varias pruebas de la Copa del Mundo y nueve veces campeón de España. "Toca abrir otro ciclo y seguir disfrutando del ciclismo, que sigue siendo mi pasión. Aún me queda un poco de carrete y quiero seguir disfrutando en otras disciplinas", dijo Valero descartando su retirada definitiva, pero sin concretar sus próximas metas en el ciclismo profesional.