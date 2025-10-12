La inesperada llamada que recibió Pogacar tras ganar Il Lombardia

La -enésima- gesta de Tadej Pogacar ayer al ganar su quinto Lombardia consecutivo tuvo un momento de lo más especial. Una de esas anécdotas que quedan para el recuerdo, y que se vivió cuando ya el campeón esloveno había cruzado la línea de meta.

Pogacar, que ya celebraba su victoria con sus compañeros y auxiliares del UAE Emirates-XRG, recibió una llamada inesperada de felicitación. Al otro lado del teléfono se encontraba el mismísimo Eddy Merckx. El 'Caníbal' belga, que no dudó en elogiar al que es, probablemente, el ciclista que más cerca ha estado de igualar sus registros -y ya veremos si superarlos- en toda la historia.

Algo que, por otra parte, el esloveno ya ha dicho que no le obsesiona y que, en realidad, tampoco le gusta que siempre se saque a relucir la comparación con el gran campeón belga: "No creo que debamos compararnos entre personas", ha dicho ya en más de una ocasión.

En este caso, por supuesto, Tadej se sintió honrado con la llamada de un gran campeón como Merckx: "Ernesto Colnago, que fuera mecánico de Merckx -y fundador de la marca de bicis con la que compite el UAE Emirates- estaba en meta a mi lado cuando recibió una llamada de Eddy. Lo conectó conmigo y estuvimos hablando. Fue genial charlar un rato con él", cerró un Pogacar que ahora piensa en "relajarse un poco" antes de que el circo comience de nuevo.