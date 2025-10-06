El Israel-Premier Tech sucumbe a la presión y dejará de existir en 2026

Se acabó. El equipo Israel-Premier Tech desaparecerá del panorama ciclista en la temporada 2026. La creciente presión por la identidad israelí de la escuadra y su vínculo con el país hebreo, en el marco de la guerra en Gaza, ha tenido efecto y lo que empezó en la Vuelta a España ha terminado por poner fin al equipo tal y como lo conocemos.

En un comunicado, el equipo ha anunciado su transformación de cara a la nueva temporada, aunque afirman que mantendrán su objetivo de "nutrir a jóvenes talentos de países ciclistas no tradicionales, incluido Israel, y brindar a los aspirantes a ciclista un camino claro hacia el deporte profesional".

Eso sí, la propia entidad asegura que su propietario, el millonario sionista canadiense Sylvan Adams, amigo personal del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, se mantendrá "en un segundo plano" tras dar "un paso atrás", por lo que desde ahora "ya no hablará en nombre del equipo".

El Israel-Premier Tech informa, además, de la decisión de "cambiar el nombre y la imagen del equipo" para alejarlo "de su actual identidad israelí", algo que definen como un sacrificio "esencial" para asegurar el futuro de la formación.

Y es que, desde que empezasen las protestas propalestinas en la Vuelta a España, el equipo Israrel ha ido afrontando diversos problemas y suscitando el rechazo de los aficionados allí donde ha participado. De hecho, las últimas pruebas WorldTour ya las corrió bajo el nombre IPT y sin la bandera israelí. Además, decidieron cancelar su participación en las clásicas de otoño italianas "por seguridad" ante el rumor de nuevas acciones de protesta. Seguramente acabarán la temporada en Il Lombardia, última gran carrera del año, ya la que está invitado por méritos deportivos.

La presión fue creciendo de tal manera que varios patrocinadores y proveedores del equipo, desde la marca de bicicletas Focus hasta la empresa de tratamiento de aguas canadiense Premier Tech, reclamaron a la dirección un cambio de nomenclatura y un alejamiento de la identidad israelí, bajo amenaza de retirarse del equipo si no accedían. Finalmente, la presión ha tenido efecto y ha doblado el brazo de los rectores del equipo que, en cualquier caso, inciden en que el Israel-Premier Tech "siempre ha sido un proyecto deportivo".