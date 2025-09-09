Javi Romo: "A mí me han jodido la Vuelta"

Javi Romo se despide de la Vuelta. El corredor de Movistar tomó la salida dolorido y con la pierna izquierda vendada por la caída sufrida el pasado domingo después de que un espectador se cayera al intentar llegar al grupo de ciclistas que iban escapados y de un guardia civil se cruzara por delante de los corredores para detenerlo. "Lo que pasó es que una persona se cruzó. Tuvimos un poco más de suerte porque se tropezó y no pudo hacer tanto daño como quería. Podía haber sido una tragedia un poco mayor. Yo me vi implicado, intente avisar a mis compañeros de atrás, hice el afilador con el compañero de delante y me caí", explicaba el corredor español en la salida.

"A mí me han jodido la Vuelta a España, eso está claro, y no creo que sea yo la persona que tenga que pagar por eso", se lamentaba Romo. Las consecuencias de la caída ni siquiera le dejaron disfrutar del día de descanso. "La verdad que bastante mal, ayer no pude disfrutar del día de descanso. Estamos seis días esperando el descanso para disfrutar con los compañeros, para dar un paseo. Ni siquiera pude salir a dar un paseo. Jodido", añadía antes del comienzo de la etapa. Romo salió a entrenar el lunes, pero tuvo que volverse al hotel por el dolor.

"Yo estoy haciendo mi trabajo, creo que estamos haciendo un espectáculo deportivo y creo que es lo que se debería mostrar. Somos corredores que entrenamos todos los días. Tenemos una vida espartana, somos un ejemplo para los jóvenes y están consiguiendo que se muestre otra cosa y no lo que estamos haciendo", se queja Romo.

El corredor español, que salió corriendo detrás del espectador que generó el movimiento que acabó con él en el suelo, explicó cuál fue su reacción. "Mi primera reacción es la común de cualquier persona que se cae y que lo tiran a 50 kilómetros por hora. Creo que se podía haber provocado una tragedia mucho mayor. Por suerte solo tengo golpes pequeños, pero mi reacción es de rabia y nada más. Como todos pudisteis ver, cogí la segunda bici y volví al pelotón a hacer el trabajo que estaba haciendo", explicaba.

"Fue una faena que sufriera esa caída. Era un momento tenso", cuenta Txente García Acosta, uno de los directores del equipo Movistar. La desgracia es mayor porque la etapa de hoy era una de las que tenía marcadas Romo, pero los corredores siguen concentrados en su trabajo y ninguno ha pedido marcharse a casa. "Los corredores están en lo deportivo, es lo que tienen que hacer y lo están haciendo muy bien", reconoce Txente.

"Está un poco rabioso por la caída y porque era su semana esta, estábamos guardándolo para esta semana", decía el director de Movistar, que ya advertía sobre el estado de Romo: "No es una etapa muy adecuada para ir jodido". Y no lo era. Romo no pudo resistir y se retiró.