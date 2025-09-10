Manolo Lama estalla por la retirada de Romo, caído tras una protesta en La Vuelta: "¿Alguien le ha pedido disculpas?"

La decimosexta etapa de La Vuelta quedó marcada por el adiós de Javier Romo, ciclista del Movistar, que tuvo que retirarse después de una aparatosa caída en O Corgo. El accidente no se debió a un lance de carrera, sino a un incidente externo que trastocó por completo la jornada.

Todo se originó cuando un manifestante propalestino intentó acceder a la calzada en pleno paso del pelotón. La irrupción generó un momento de caos: un policía cruzó la vía para interceptarlo y en esa maniobra se despistgó Romo, que terminó en el suelo. La caída fue dura, de esas que dejan huella inmediata. El corredor, tendido y golpeado, quedó con evidentes molestias físicas que condicionaron el resto de la etapa.

El intento fallido de Javier Romo

Pese al accidente, Romo no renunció de inmediato. En un gesto de determinación, se presentó en la salida de Combarro. Subió a la bicicleta y trató de seguir en carrera, con la esperanza de que la fuerza de voluntad pudiera compensar los dolores. Sin embargo, los kilómetros fueron sentenciando su intento. A 84 kilómetros de la meta, exhausto y resentido por los golpes, el ciclista se bajó de la bici. Ahí terminó su participación en esta edición de La Vuelta.

La caída no solo lo dejó fuera de la competición, también lo colocó en medio de rumores incómodos. Algunas versiones hablaban de una supuesta pelea tras el incidente. Romo se encargó de desmentirlo con claridad: “No sé de dónde ha salido lo de la pelea. Yo no he pegado a nadie”.

Lo que sí admitió fue la reacción de rabia inicial, una respuesta visceral a lo ocurrido: “Mi primera reacción cuando me tiran a 50 por hora es la de cualquier persona”.

La opinión de Manolo Lama

El ciclista destacó que lo sucedido podía haber tenido consecuencias mucho más graves:“Se podía haber provocado una tragedia mucho mayor”.

A pesar de la caída, Romo recordó el esfuerzo que realizó por reengancharse al pelotón: “Por suerte solo tengo golpes, no pequeños, pero pude coger la segunda bici y volver al pelotón a hacer mi trabajo. Estamos ofreciendo un espectáculo deportivo, que es lo que debería mostrarse. Somos corredores que entrenamos cada día, llevamos una vida espartana y somos un ejemplo para los jóvenes. Y, sin embargo, se está mostrando otra cosa”.

Una de las reacciones más contundentes llegó desde el ámbito periodístico. Manolo Lama, con su estilo directo, no dejó pasar lo ocurrido. Su comentario fue tajante y señaló el sinsentido de la situación: “¿Qué culpa tiene JAVIER ROMO, ciclista del Movistar, de las atrocidades de la guerra en Gaza? ¡¡¡!!!”

El periodista enfatizó lo absurdo de que un corredor, que nada tiene que ver con el conflicto, acabara pagando las consecuencias de una protesta política en medio de una carrera ciclista. Y lanzó una pregunta que quedó flotando en el aire: “¿Alguien le ha pedido disculpas después de tener que retirarse de la Vuelta?”

La Vuelta de esta edición ya está marcada por las protestas propalestinas y nadie sabe qué puede suceder en las últimas etapas que queda.