Maté, Luisle y los demás

Luis Ángel Maté señalaba un dos con la mano al cruzar la meta situada en El Toyo por delante de Luis León Sánchez. Dos son sus victorias en la Titan y dos los hijos que tiene, que lo esperaban en meta junto a su madre. Una bonita estampa para celebrar su segundo maillot de líder en la Skoda Titan Desert Almería. Ya ganó el año pasado en la misma etapa y entonces recordaba que no había sido líder de una carrera desde su etapa en cadetes. Ahora, repite experiencia para vestirse de rojo. «Le he cogido el gustillo, el año que viene voy a hablar con la organización para que ponga las cuatro etapas aquí», bromeaba después de imponerse en la primera etapa de esta Titan.

Por detrás de él, Luis León Sánchez, que no le esprintó en la meta, pero llegó junto a él. «Hasta los últimos 20 kilómetros íbamos un grupo bastante grande. Al final ha arrancado Luis, que ha venido todo el día a contrapié, ha arrancado cuando ha entrado, yo he podido irme con él a rueda y nos hemos entendido bien hasta el final. Era una meta en esta rambla que conocía bien», explica Maté. Haimar Zubeldia, otro veterano de la carretera, entraba cuarto. Javier Chacón era el tercero.

«Es una etapa muy dura, es una etapa que hay que saber interpretar muy bien, porque la dureza está al principio, pero los últimos 50 kilómetros están llenos de trampas, con ramblas, con zonas de mucha arena, de mucha piedra, y así prácticamente hasta el final», analiza el ganador. «La subida es muy jodida, lo que pasa es que está muy lejos. Yo siempre arrancaba de allí y luego, claro, se te hace eterno, hasta aquí se te hace un mundo. Así que este año he dicho «paciencia», que la carrera se gana aquí, no allí», añadía en la meta.

La subida a la que se refiere Maté es la de Vela Blanca, un cerro situado en el Parque Natural del Cabo de Gata por una carretera que mezcla el asfalto descarnado y agujereado y caminos de tierra. El pico del cerro es el punto más elevado del acantilado más alto de esta sierra volcánica.

Entre el parque natural y escenarios del «spaghetti western» discurría esta primera etapa que ha permitido a Maté vestirse de rojo. Ya fue segundo el año pasado en la carrera y quinto este curso en Marruecos, en la madre de las Titan World Series. Ahora busca su primer triunfo final en la general.

En la clasificación femenina malagueña de origen suizo Natalia Fischer es líder muy destacada. «Es mi primera Titan y me preocupaba no saber cómo se va, cómo se navega y cómo se sigue el track. Estaba un poco nerviosa por eso, pero la verdad es que deportivamente me siento bien, estoy muy contenta y como primera experiencia, primera etapa de la Titan, me llevo una gran sorpresa», aseguraba. «Era una etapa bastante rodadora. En la primera parte había más subidas y bajadas rápidas, pero ya la segunda mitad de la carrera era más rodadora, con más ramblas, de saber un poco colocarte, coger grupo y de llegar a la meta como se ha podido, la verdad», explica Natalia. Como pudo entrar fue veinte minutos por delante de Pili Fernández, la última ganadora de la Titan Desert en Marruecos.