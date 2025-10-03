El Movistar Team rompe el mercado y ficha a un escalador 'top'

Movimiento de peso en el mercado ciclista. Y, además, con protagonismo español. El Movistar Team ha hecho saltar la banca anunciando hoy el fichaje de uno de los grandes talentos de futuro para las grandes vueltas. Un hombre que viene a ocupar el rol de líder de equipo para las clasificaciones generales que tanto venía echado en falta el equipo... y demandando los aficionados de la escuadra.

No es español, pero igualmente se trata de una incorporación de mucho calado que implica muchas cosas: Cian Uijtdebroeks es nuevo corredor telefónico y, ademas, firma un contrato de cuatro años que viene a refrendar la nueva era de estabilidad económica y deportiva por la que pasa el equipo. Firma hasta 2029.

A sus 22 años, el escalador belga lleva ya varias temporadas en la elite y ha corrido para algunas de las mejores escuadras del mundo. La última, el Visma|Lease a Bike de Jonas Vingegaard. El problema es que su nivel empezaba a ser un 'problema' para el equipo, pues venía pidiendo espacio como líder para alguna de las tres grandes. Un espacio que, con Jonas en las filas de la escuadra, no podían garantizarle.

Precisamente, el fichaje de Uijtdebroeks por Visma en 2023 tuvo un peso simbólico muy importante, puesto que fue la constatación de un nuevo modo de fichar en el ciclismo. Hasta entonces, la práctica totalidad de los fichajes eran ciclistas que terminaban contrato y apalabraban su compromiso a partir de la temporada siguiente. Con Uijtdebroeks se empezó a consolidar el modelo de pago por traspasos, tan común en deportes como el fútbol. Hoy, las grandes estrellas del ciclismo reciben ofertas que incluyen el pago de su cláusula de rescisión. El último caso, por ejemplo, el de Remco Evenepoel en el RedBull-Bora.

Ganador del Tour del Porvenir en 2022, con el que se destapó como escalador, este año ha ganado el Tour de L'Ain. Sin embargo, no ha corrido ninguna de las tres grandes vueltas, en parte por problemas de espalda. Para Movistar es un salto adelante, y seguramente compartirá el peso de liderar el equipo en grandes carreras con Enric Mas, que se sigue recuperando de una tromboflebitis sufrida en el pasado Tour.

Cian es el quinto fichaje del Movistar Team, que ha incorporado también a Juanpe López, Roger Adrià, Raúl García Pierna y Pavel Novak