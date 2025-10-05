Natalia Fischer, de pensar en la retirada en febrero a ganar la Titan Desert

El pasado mes de febrero, Natalia Fischer (Málaga, 1993) estaba a punto de dejar el ciclismo. «En el mundo de élite se tienen muchos altibajos y llegué a nivel psicológico bajo bajo y en un momento me planteé dejar la bici porque no lo veía. A nivel personal estaba muy mal y eso afecta a nivel deportivo. Al final supe superar el bache. Con ayuda del equipo, de profesionales y de la familia pude tirar para adelante», cuenta la ciclista de Estepona. Porque de Suiza, la patria de su padre, Natalia sólo tiene el apellido. Pedro Romero, el mánager de su equipo, el Extremadura Ecopilas GR-100 fue una figura fundamental para su recuperación. «Me empujó mucho, estuvo encima de mí y eso fue lo que me ayudó a cambiar el chip y a seguir mejorando. A nivel personal he crecido mucho, he madurado mucho y eso acompaña a lo deportivo».

Tanto, que apenas ocho meses después de querer bajarse de la bicicleta para siempre es campeona de España en ciclismo de montaña maratón, subcampeona de Europa y cuarta del mundo. Y ahora, también, ganadora de la Skoda Titan Desert Almería, su primera experiencia en este tipo de competición en la que ha mostrado un dominio absoluto sobre sus rivales. Ha ganado las cuatro etapas y dejó sin opciones desde el principio a Piular Fernández, la ganadora de la Skoda Titan Desert Marruecos este año. La ausencia de Tessa Kortekaas a última hora por lesión evitó una bonita lucha con la neerlandesa.

Natalia es una ciclista tardía que apenas lleva ocho años sobre la bicicleta. «Fue un poco casualidad. Yo venía del mundo del tenis, lo dejé cuando entré a la universidad y lo típico, empecé a correr. Yo soy una chica muy movida, soy hiperactiva, y siempre me ha gustado hacer deporte. Empecé a correr y me inicié en el mundo del duatlón y del triatlón, pero tuve una lesión en las caderas y al final me reconduje al mundo del ciclismo. Empecé en 2017 ya ganando el campeonato de España de élite y hasta ahora», explica con total naturalidad.

La carrera de Medicina quedó apartada entonces. «Tuve que dejarlo en quinto porque ya era incompatible. Estaba en clase por la mañana y por la tarde estaba en el hospital y era un poco incompatible. Espero retomarla en un futuro, ahora estoy con osteopatía en tercer año y es más compatible», explica la ganadora de la Titan Desert Almería.

Fischer llegó a la Titan sin saber muy bien cómo era y se marcha dispuesta a repetir. «Estoy fascinada por esta Titan de Almería, no sé cómo serán las otras, pero esta me ha encantado», dice. Ya piensa en Marruecos el próximo año. «Tengo que cuadrar con el equipo y el calendario, porque vamos a correr toda la Copa del Mundo y si no coincide, estaremos en Marruecos. Me han dicho que es otra experiencia, que es diferente, es navegar, entrenar las dunas, y eso sí que será un melón guapo», reconoce.