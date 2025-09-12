Philipsen se impone al esprint en Guijuelo

Treinta y cinco años llevaba Guijuelo sin recibir un final de etapa en la Vuelta. En 1990 fue el colombiano del Kelme Néstor Mora el que se llevó el triunfo. En 2013 recibió la salida de una etapa que terminó en Cáceres y que se recuerda por la cabalgada de Tony Martin, al que cazaron a escasos metros de la llegada. La de hoy era una etapa parta aventureros de verdad, para abanicos de esos que ponen una carrera patas arriba o para un esprint.

Ganó el esprint. No fueron muchos los que intentaron la aventura. El checo Otruba, del Caja Rural, fue el más persistente en la escapada. Y cuando lo atraparon fue el turno del Burgos, de Aparicio y de Chumil, pero eran aventuras destinadas al fracaso. Y tampoco hacía aire suficiente como para que el UAE intentara menear los abanicos. Advertía Matxin en la salida de que el viento puede ser peligroso en la zona de Salamanca, planicies sin lugar para refugiarse cuando el aire se pone pesado. Podía haber sido una oportunidad para que Almeida recortase distancia con Vingegaard. El UAE es el equipo más fuerte de la carrera en todos los terrenos, como demuestra su liderato en la clasificación por escuadras, pero también el triunfo en la contrarreloj por equipos o el liderato de Jay Vine en la montaña, el mismo hombre que estuvo cerca de arrebatar a Ganna el triunfo en la contrarreloj de Valladolid. Pero fue al contrario. Vingegaard aprovechó un esprint intermedio para añadir cuatro segundos más a la distancia que mantiene con Almeida. Cuatro segundos que suponen una dificultad añadida para que el portugués pueda recortar la distancia en el camino hacia la Bola del Mundo.

No hubo pelea entre los favoritos, sólo la hubo en el esprint, que Movistar preparó con ilusión para conseguir su primera victoria en la Vuelta con Orluis Aular. El venezolano se ha convertido en uno de los habituales en las llegadas, pero le falta rematar. La llegada era apropiada para él, con una ligera inclinación hacia arriba, aunque en su equipo echaban de menos un puerto un poco antes de la llegada para desgastar a los rivales. El orden era esta vez el lógico, quizá en las llegadas de esta Vuelta. Philipsen se impuso con Pedersen después y Aular cerrando lo que sería el podio.

Para el belga ha sido duro llegar hasta la etapa 19. La Vuelta es un terreno inhóspito para los velocistas, sin oportunidades para el triunfo y con muchas montañas que salvar. "No sé cómo he llegado hasta aquí", dice. El caso es que lo ha hecho y en Guijuelo ha logrado su tercera victoria de la carrera. En Madrid espera que llegue la cuarta.