Pogacar gana también el maillot que nunca lucirá

Tadej Pogacar no descansa. Una semana después de proclamarse campeón del mundo se ha impuesto también en el Campeonato de Europa. A su estilo, con un ataque lejano. Esta vez fue más «prudente» y no atacó hasta que quedaban 75 kilómetros para el final. Se fue solo, en una contrarreloj de las que le gustan, contra sí mismo. Por detrás, Evenepoel pedaleaba contra la historia, en una persecución eterna, como si el belga fuera el Coyote y el esloveno, el Correcaminos.

Repitieron el podio del Mundial de Ruanda. Pogacar, primero; Evenepoel, después. Y por detrás, el resto. Entre ellos, Juan Ayuso, que estuvo cerca de las medallas. El español viajaba en el mismo grupo que Evenepoel, el de los perseguidores de Pogacar, hasta que Remco se cansó y quiso convertir la carrera en una lucha hombre a hombre. No quería cargar con más peso a su espalda el belga, que nadie se aprovechara de su esfuerzo para acercarse a Tasej. Ellos son los que dominan el ciclismo mundial, especialmente cuando se corre por selecciones. Pogacar exhibía ya en carrera su recién ganado maillot de campeón del mundo.