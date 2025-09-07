Un policía tira al suelo a Javi Romo al ir a detener a un manifestante propalestino

Javi Romo se fue al suelo cuando quedaban 56 kilómetros para la llegada a Monforte de Lemos. Un manifestante a favor de Palestina aguardaba escondido el paso del pelotón y se lanzó hacia la carretera, no se sabe con qué intenciones, pero se cayó antes de llegar a la calzada. Un policía que corría a detenerle se cruzó por delante del pelotón y provocó la caída del corredor de Movistar.

Romo salió corriendo detrás del hombre que pretendía invadir la carretera al paso del pelotón, pero no lo alcanzó. Más adelante había otras diez personas que protestaban por la participación del equipo Israel en la carrera que intentaban cortar la carrera al paso de los escapados y que fueron detenidas por las Fuerzas del Orden.

En la salida, como está siendo costumbre ya en los últimos días, eran numerosos los manifestantes propalestinos que protestaban con ruido, canciones y banderas palestinas contra el genocidio que está sufriendo Gaza y contra la presencia de Israel en la Vuelta.