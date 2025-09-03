Las protestas a favor de Palestina revientan la Vuelta en la llegada a Bilbao

La llegada de la Vuelta en Bilbao estaba "tomada" por manifestantes con banderas palestinas que intentaban derribar las vallas de protección. Y en lugar de ciclistas eran agentes de la Ertzaintza los que ocupaban la calzada. La organización optó por proteger la integridad de los corredores, tomar los tiempos a tres kilómetros de la llegada y dejar desierto el ganador.

La Gran Vía de Bilbao parecía un escenario de guerra. Ya había empezado con problemas el día cuando un grupo de manifestantes cortó la salida neutralizada. Banderas palestinas e incluso alguna israelí con una esvástica se habían dejado ver cerca de la línea de salida. Y en la primera subida al puerto de El Vivero un grupo de manifestantes "toreaba" con una bandera al paso de los ciclistas.

La presencia del equipo Israel en la carrera es el motivo de la protesta. Una presencia impuesta por la normativa internacional del ciclismo sobre la que la organización de la Vuelta no tiene capacidad de decisión. Pero las banderas palestinas cortaron el paso a los ciclistas. Y la Vuelta se quedó a medias.

"En el primer paso por la línea de meta hemos visto que era imposible garantizar la seguridad", explica Kiko García, el director técnico de la Vuelta. Fue entonces cuando decidieron que no hubiera ganador de etapa y tomar los tiempos a tres kilómetros de la llegada.

Ahora sólo queda una salida. "Es la que vemos todos", asegura Kiko en referencia a la retirada del equipo Israel. "Al menos para tranquilizar la cosa de manera momentánea", añade, Pero esa decisión no corresponde a la Vuelta. Son el equipo o la UCI los que deben tomarla. "Yo estuve reunido ayer hasta altas horas con el mánager del equipo", cuenta Kiko García.

El autobús del equipo israelí esperó hasta que llegaran todos los corredores para marcharse escoltado por la Ertzaintza hasta la frontera con Cantabria, donde dormirá esta noche. Allí le espera la Guardia Civil para continuar protegiéndolo. Cuando el autobús abandonó el parking de equipos recibió los aplausos del público presente en la explanada de San Mamés que hasta entonces permanecía más pendiente de lo que sucedía alrededor del autobús del equipo Visma que del israelí.