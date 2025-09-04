Las redes se comen a la ministra Sira Rego por defender el boicot propalestino a La Vuelta: "¡Irresponsable..!"

El boicot propalestino a la Vuelta de España sigue generando un agrio debate en redes. La undécima jornada de la Vuelta a España 2025, programada sobre un trazado de 157,4 kilómetros en Bilbao, resultó alterada por las protestas contra la presencia del equipo Israel Premier-Tech en la ronda española. El día, planteado con pasos por siete cotas y un exigente perfil, estuvo marcado desde el comienzo por la incertidumbre generada en torno a las protestas propalestinas, que forzaron a la organización a modificar el formato previsto e incluso pusieron en riesgo la integridad de los corredores.

La dirección de la carrera comunicó antes del final que, por razones de seguridad vinculadas a las manifestaciones, el registro de tiempos para la clasificación general se tomaría tres kilómetros antes de la meta. Se suprimió además la designación de un ganador oficial en la etapa, una medida atípica para un evento de este nivel. La afición vasca, tan entregada al ciclismo, vio cómo la carrera vivía momentos de enorme tensión, que ya se vieron en algunas cunetas, hasta el punto de que en uno de los pasos por la meta llovieron los empujones y las octavillas, y algunas banderas palestinas llegaban a rozar las caras de los corredores. Las protestas se saldaron con tres detenidos y cuatro policías heridos.

A pesar del grave riesgo que corrieron deportistas y aficionados, el Gobierno de Sánchez parece felicitarse por unas protestas que podrían haber tenido consecuencias trágicas.

Duras críticas a Rego

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego,que provocaron que la victoria de 11ª etapa de La Vuelta a España quedara vacante.

La ministra afirmó que la sociedad española está dando una "lección de humanidad" con su apoyo al pueblo palestino y que las protestas en La Vuelta ciclista, como las que han tenido lugar hoy durante una etapa en Bilbao, demuestran el "compromiso con la paz y los derechos humanos".

En su mensaje Rego incluso llega a burlarse de la afirmación de los ciclistas que aseguran sentirse en peligro. "En Palestina, más de 63.000 personas ya no se sienten "en peligro" porque han sido asesinadas por Israel. Basta ya", ha escrito Rego a través de la red social 'X'. Ante estas movilizaciones en protesta contra Israel y a favor del Estado palestino la dirección de la carrera ciclista ha decidido suspender el final de la etapa de Bilbao por motivos de seguridad, explicó.

mensaje publicado por Sira Rego "X"

IU, la formación en la que milita Sira Rego, ha dado su apoyo también a estas movilizaciones y ha destacado que España "está dando un ejemplo de solidaridad con Palestina desde todos sus rincones". La formación, desde su cuenta oficial en las redes sociales, ha criticado la presencia del equipo Israel-Premier Tech en esta competición deportiva. "Israel utiliza La Vuelta para limpiar su imagen mientras continúa el genocidio. El sionismo no debería participar en ninguna competición deportiva", ha agregado IU para proclamar que la etapa "la ha ganado Palestina".

Un mensaje que no tardó en correr como la pólvora en redes y que ha llevado a muchos usuarios a mostrar su indignación por lo que consideran una "irresponsabilidad".

¡Debería dimitir...!

"Realmente esta señora no puede representar a un Gobierno que debe velar por la seguridad en una prueba deportiva del país que gobierna.No tiene vergüenza y debería dimitir" , "El día que muera un ciclista o un espectador, igual hacen algo...Eres una irresponsable", "Otra estúpida que no merecemos como ministra", "¿Paz con violencia? han puesto en riesgo la vida de los corredores y eso no lo puede justificar un miembro del Gobierno" o "Las protestas están muy bien pero una representante del Gobierno no puede justificar la violencia. Es vergonzoso", son algunos de los comentarios que inundan las redes sociales.