Una sentada corta la etapa de la Vuelta al paso por Becerril de la Sierra

La penúltima etapa de la Vuelta transcurría con normalidad. Con su cuota de banderas palestinas y sus gritos contra el genocidio de Israel, pero sin que afectara a la carrera. El dispositivo de seguridad funcionaba hasta que los ciclistas llegaron a Becerril de la Sierra.

Al paso por la localidad madrileña, cuando faltaban 17 kilómetros para la llegada en la Bola del Mundo detuvo el paso de la carrera en el paso por una rotonda. Mikel Landa marchaba en cabeza y pudo sortearlo con facilidad. Ciccone, Bernal, Armirail y Van der Lee tuvieron más dificultades, pero pudieron sortearlo también por un lateral. Los manifestantes intentaron correr hacia el lugar por donde pasaban los ciclistas, pero los detuvieron los agentes que vigilaban esa zona antes de que pudieran atentar contra la integridad física de los corredores.

Más le costó al grupo de corredores que llegaban después, de los que se quedó descolgada Carlos Canal, que fue interceptado por el tumulto. Las estrecheces se repitieron para el grupo de favoritos.

La carrera ya había visto alterado su recorrido al evitar el paso por el centro de Cercedilla donde un grupo de personas, entre las que se encontraban Irene Montero e Ione Belarra, las líderes de Podemos, según informa la cadena Cope, cortaba la carrera .